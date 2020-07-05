Поколение X, оно же Gen-X, это люди, которые родились в 1965-1979 годах. Сейчас им по 41-55 лет. Доктор Майк Белл провел опрос среди 1 600 женщин этого возраста и узнал, какой они видят "настоящую красоту".

Научный советник по вопросам по уходу за кожей лабораторий Boots No7, доктор Майк Белл отметил, что с период взросления меняется и наше мнение о том, какой должна быть красивая женщина. Он захотел узнать о стандартах красоты у женщин поколения X и опросил их. Результаты сообщило издание Independent.

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Женщины рассказали, что основными признаками "настоящей красоты" является уверенность в себе, честность и способность создавать комфорт для других, когда они рядом с вами. 80% опрошенных женщин считают, что человек, прекрасный внутри, будет таким же извне. Также они добавили, что их определение красоты могут отличаться от убеждений 20-летних или 30-летних.

Какой должна быть красота / Фото Unsplash

Признаки "настоящей красоты"

Доброта в отношении к другим.

Честность.

Способность создавать комфорт для других.

Быть счастливой.

Иметь умение смеяться над собой.

Быть самой собой перед другими.

Мужеством заступиться за слабых.

Толерантность к другим людям с разными верованиями, религиями, жизненными взглядами.

Знать, когда нужно близким подставить плечо, чтобы они могли поплакать.

Готовность признавать собственные ошибки.

Спрашивать у других, как они себя чувствуют.

Нравиться себе.

Уверенно выходить из дома.

Принятие своего тела, а не вечный поиск в нем недостатков.

Проведение регулярных актов доброй воли.

Ценить маленькие радости в жизни.

Быть оптимисткой.

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Важна внешняя и внутренняя красота / Фото Unsplash