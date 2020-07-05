Какой должна быть "настоящая красота", по мнению женщин поколения X: результаты опроса
Поколение X, оно же Gen-X, это люди, которые родились в 1965-1979 годах. Сейчас им по 41-55 лет. Доктор Майк Белл провел опрос среди 1 600 женщин этого возраста и узнал, какой они видят "настоящую красоту".
Научный советник по вопросам по уходу за кожей лабораторий Boots No7, доктор Майк Белл отметил, что с период взросления меняется и наше мнение о том, какой должна быть красивая женщина. Он захотел узнать о стандартах красоты у женщин поколения X и опросил их. Результаты сообщило издание Independent.
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Женщины рассказали, что основными признаками "настоящей красоты" является уверенность в себе, честность и способность создавать комфорт для других, когда они рядом с вами. 80% опрошенных женщин считают, что человек, прекрасный внутри, будет таким же извне. Также они добавили, что их определение красоты могут отличаться от убеждений 20-летних или 30-летних.
Какой должна быть красота / Фото Unsplash
Признаки "настоящей красоты"
- Доброта в отношении к другим.
- Честность.
- Способность создавать комфорт для других.
- Быть счастливой.
- Иметь умение смеяться над собой.
- Быть самой собой перед другими.
- Мужеством заступиться за слабых.
- Толерантность к другим людям с разными верованиями, религиями, жизненными взглядами.
- Знать, когда нужно близким подставить плечо, чтобы они могли поплакать.
- Готовность признавать собственные ошибки.
- Спрашивать у других, как они себя чувствуют.
- Нравиться себе.
- Уверенно выходить из дома.
- Принятие своего тела, а не вечный поиск в нем недостатков.
- Проведение регулярных актов доброй воли.
- Ценить маленькие радости в жизни.
- Быть оптимисткой.
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Важна внешняя и внутренняя красота / Фото Unsplash
- Не окружать себя "крутыми друзьями".
- Заботиться о своей красоте изнутри и снаружи.
- Беспокоиться об окружающей среде.
- Делать определенные поступки и не волноваться о том, что подумают другие.
- Безмятежность. Вроде: "танцуйте так, словно никто не смотрит".
- Иметь способность улучшать чувство собственного достоинства окружающим.
- Иметь собственный стиль.
- Возможность поделиться с другими своей неуверенностью.
- Баланс между карьерой и личной жизнью.
- Элегантность.
- Не бояться встретить друзей даже в bad hair day.
- Быть энергичной и получать максимум пользы от жизни.
- Часто улыбаться.
- Нормально общаться с людьми, которые вам не очень симпатизируют.
- Желание попробовать что-то новое.
- Ответственно подходить к выбору места, где вы будете покупать одежду, косметику и еду.
- Уверенно петь перед незнакомцами.
- Не бояться пойти выпить в паб наедине.