Модель и актриса, звезда фильма "Спасатели Малибу" 48-летняя Кармен Электра решилась запустить собственную веганскую линию средств по уходу за кожей. Подробнее о косметике – читайте в нашем материале.

Кармен Электра, регулярно поражает своих поклонников эффектными фото, знает о красоте немало. Она решила создать экофрендли веганскую линейку косметики для ухода за кожей, сообщает Vogue.

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Косметика от Кармен Электры

Собственную веганскую линейку средств по уходу за кожей Кармен Электра назвала GOGO Skincare. Уже более 20 лет сама модель придерживается одной стратегии ухода за кожей. Она считает, что благодаря этому режиму ей удается сохранять свою красоту и молодость без хирургического вмешательства. Название GOGO происходит от сингла Кармен "Go-Go Dancer» с ее одноименного дебютного альбома 1993 года (тогда его продюсировал Prince).

Кармен Электра представила средства из линейки GOGO Skincare как такие, которые не содержат парабенов, сульфатов, глютена и является экофрендли. Известно, что в коллекции есть 3 средства, которые можно приобрести в наборе. Среди них: сыворотка Glow, крем для век Awaken и увлажняющий крем Nourish.

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