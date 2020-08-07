Какой блондинкой стать осенью: 5 модных оттенков на примере звезд
Вариаций блонда существует много. Если вы решили изменить цвет волос, то следует выбрать среди модных оттенков тот, который подойдет вам больше всего. В 2020 есть несколько самых популярных среди звезд оттенков для светлых волос.
С помощью цвета волос можно кардинально свой имидж. Осень служит идеальным сезоном для этого. Cosmopolitan назвал 5 оттенков блонда, которые будут модными для осени 2020. Кроме этого, стоит помнить, что перед и после окрашивания волос им нужен специальный уход.
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Как покраситься осенью 2020
Карамельные корни и baby lights
Песочный блонд
Контрастные корни
Платиновый блонд
Карамельный оттенок блонда
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