Для каждого человека важно найти свой идеальный запах. А для знаменитостей аромат является составляющей их имиджа. Поэтому издание Who What Wear выяснило, каким духам отдают предпочтение ваши кумиры. Интересно то, что большинство из них любят парфюмерию одной марки.

Jo Malone London – это британский бренд, который создает изящные и неожиданные ароматы. У них большой ассортимент духов и элегантный дизайн стеклянных флаконов, пишет НВ. Именно этой парфюмерией пользуются многие известные звезды.

Интересно знать: Как выбрать свой идеальный аромат

Какими духами пользуются знаменитости

Рози Хантингтон-Уайтли

"Lime Basil & Mandarin от Jo Malone London – один из моих любимых ароматов. Это аромат, который всегда носили мои мама и бабушка, и я ловлю себя на том, что выбираю его каждый раз, когда мне нужно немного комфорта, или когда я хочу почувствовать, что мои мама и бабушка рядом", – рассказывает супермодель.

"Моя мама живет в Великобритании, а я живу в Лос-Анджелесе, поэтому когда я чувствую, что скучаю по дому, я выбираю его. Это действительно элегантный, свежий, современный аромат. Это духи, которые вызывают у меня особые воспоминания", – такой информацией поделилась Роузи на собственном сайте Rose Inc.

Меган Маркл

После того, как знаменитость приняла титул герцогини Сассекской, то стала меньше делиться тайнами своей бьюти-рутины и названиями косметических брендов, продукцией которых пользуется. Однако в интервью Express Меган призналась: "Ароматы – моя любимая вещь. Настолько, что если я выйду из дома и не воспользуюсь духами, я развернусь и пойду домой. Я люблю Wild Bluebell от Jo Malone".

Фрида Пинто

Итальянская актриса и модель рассказала, что ее любимым ароматом является Wild Fig & Cassis. Многие фэшн-редакторы тоже обожают его за ненавязчивый фруктовый и мягкий аромат с теплыми нотками кедра.

Поппи Делевинь

Модель из Лондона любит чувствовать на своем теле цветочные ароматы от Jo Malone, а одним из ее любимых является запах Red Roses.

Виктория Бекхэм

Звезде нравится экспериментировать с духами. Но в списке ее любимых есть аромат от Jo Malone – это Grapefruit Cologne. Поэтому часто Виктория пахнет розмарином, мятой и перцем. Нотки аромата яркие, бодрые и свежие.