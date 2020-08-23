Конечно, никто не сможет вам запретить даже осенью красить ногти в яркие летние цвета, но nail-тренды осени 2020 также отличаются своей элегантностью и оригинальностью. Поэтому о них стоит узнать.

В новом сезоне в моде не будет нейл-арта, но сдержанные и нетипичные для лета покрытия также могут приятно удивить. Harper's Bazaar назвал 3 цвета лака для ногтей, которые будут стильным решением для осеннего маникюра.

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Белый лак

Цвет пришел на замену пастельным и нюдовим оттенкам. Насыщенный белый лак на ногтях можно сочетать с золотыми украшениями на руках. Его преимуществом является универсальность и то, что он подходит любой форме ногтей.

Ногти без лака

Так называемые "голые ногти" уже несколько сезонов остаются в тренде. Не забывайте, что даже без цветного покрытия ногти должны выглядеть ухоженными. Для этого используйте средство для ухода за ногтевой пластиной и обычный прозрачный лак.

Цвет вина

Удачным решением для осеннего маникюра 2020 года будут винные оттенки: бордо, бургунди, малиновый, красно-коричневый. Модные цвета подойдут как для повседневной жизни, так и для вечерних образов.