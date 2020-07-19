На состояние кожи влияет не только косметический уход за ней, но и то, чем вы питаетесь. Существуют продукты, чрезмерное употребление которых может спровоцировать появление высыпаний на коже, сухость и шелушение.

Некоторые ингредиенты стали привычными для вашего ежедневного рациона питания, поэтому вы не догадываетесь об их опасности для своего внешнего вида. Harper's Bazaar назвал 4 продукта, которые вредят вашей коже. Стоит знать: Массажер для кожи головы: что это такое, как пользоваться и способствует ли он росту волос Продукты, которые являются вредными для кожи Молоко. Этот продукт предназначен для вскармливания потомства. В его составе содержатся вещества, которые стимулируют рост и развитие. В коровьем молоке также есть десятки гормонов и биологически активных молекул. Среди них лактоза, которая способствует синтезу инсулина, а он в свою очередь усиливает действие стероидов на кожу. Таким образом воздействию подвергается гормональный баланс человека, в результате чего появляются проблемы с кожей. Поэтому молоко может быть вредным несмотря на свои полезные свойства. Какая еда негативно влияет на состояние кожи / Фото Unsplash Сахар . Такой ингредиент в чистом виде, а также в составе других продуктов, которые содержат его большое количество, ослабляет способность кожи бороться с возрастными и окислительными процессами. В частности, сахар, когда объединяется с белками кожи, образует вредные молекулы, которые способствуют разрушению коллагена и эластина, и лишает кожу от гиалуроновой кислоты, которая увлажняет ее.

. Такой ингредиент в чистом виде, а также в составе других продуктов, которые содержат его большое количество, ослабляет способность кожи бороться с возрастными и окислительными процессами. В частности, сахар, когда объединяется с белками кожи, образует вредные молекулы, которые способствуют разрушению коллагена и эластина, и лишает кожу от гиалуроновой кислоты, которая увлажняет ее. Алкоголь. Для кожи важно оставаться увлажненной, а чрезмерное употребление алкоголя вызывает обезвоживание в организме, и сухость, как неприятное последствие этого процесса. Самым безопасным для кожи среди алкогольных напитков является белое сухое вино. Однако важно помнить, что его употребление следует чередовать с глотками обычной воды. Как вино влияет на кожу / Фото Unsplash Соль. Когда в организме есть избыточное количество натрия, это послужит основной причиной сухости кожи. Солеными продуктами нельзя злоупотреблять, а то со временем кожа будет приобретать серый оттенок и начнет шелушиться. Если вы игнорируете эту проблему, вероятно, у вас будет акне и воспаление. Соли также свойственно задерживать воду в организме. Это становится причиной отеков, которые больше всего будут заметны утром, после сна.