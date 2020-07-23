В жаркие дни вашей коже требуется максимальное увлажнение. Иногда даже вода и специальные косметические средства не помогают. Однако лето – это сезон тех продуктов, которые в своем составе содержат много воды. И их дополнительное потребление поможет вашей коже оставаться увлажненной.

Обезвоживание организма, кроме сухости кожи, может вызвать отеки, заметные следы усталости на лице и теле, мышечные спазмы. Harper's Bazaar назвал 5 продуктов, введение которых в рацион может предотвратить появление таких проблем.

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Какие продукты полезно есть летом для увлажнения кожи

Огурцы

Продукт на 96,7% состоит из воды. Спасением в жаркие летние дни станет свежий салат из огурца. Он поможет поддерживать в организме водный баланс и защитит кожу от сухости. Также овощ можно использовать не по назначению, а как увлажняющую маску для лица.



Как огурцы увлажняют кожу / Фото Unsplash

Салат Айсберг

Хотя этот ингредиент и не может похвастаться богатым составом нутриентов, среди зелени у него первое место по содержанию воды. Салатом можно дополнить любое блюдо в вашем рационе. Например, утренний бутерброд. Салат Айсберг содержит 95,6% процентов жидкости.

Арбуз

Продукт не только вкусный, но и полезный для кожи. В нем большое содержание воды. Однако другие компоненты, содержащиеся в составе арбуза, также обладают питательными свойствами. В нем есть природный антиоксидант – ликопен. Вещество добавляет фрукту ярко-красного цвета, а на вашу кожу положительно влияет тем, что предотвращает ее преждевременное старение и борется с воспалительными процессами.

Полезный продукт для кожи летом / Фото Unsplash

Шпинат

Его пользу можно оценить по составу. Продукт содержит 91% воды, калий, магний, фолиевую кислоту, витамины C и K, антиоксидант лютеин. Чтобы в вашем организме было достаточно веществ, которые отвечают за молодость и красоту кожи, то можно ежедневно интегрировать чашку свежих листьев шпината в свой рацион питания. Такое количество продукта заменяет дневную норму потребления витамина E.

Дыня

Таким летним десертом можно завершить перечень продуктов, которые способствуют увлажнению кожи. Кроме большого содержания воды, в составе дыни есть витамины A, C и E, магний, путей, фосфор. Однако употреблением дыни нельзя слишком увлекаться, потому что в ней есть немало калорий.