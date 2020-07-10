Какие привычки мешают похудеть: чего не следует делать утром
Можно заниматься спортом и ограничивать себя диетами, но стройной фигуры так и не иметь. Некоторые привычки стали частью нашей жизни, и мы даже не замечаем их вреда. Чтобы сбросить лишние килограммы и избавиться от целлюлита, стоит изменить свою утреннюю рутину.
Существуют вредные привычки, которым мы не придаем должного внимания, но они негативно влияют на организм и провоцируют его откладывать лишние калории. На ютуб-канале Шпильки рассказали о привычках, от которых нужно избавиться, если вы хотите похудеть.
Читайте также: Как иметь красивую фигуру без особых нагрузок: утренний ритуал звездной тренер Меган Руп
Какие привычки мешают похудеть
- Недосып. Если вы мало спите, то организм не успевает восстанавливать энергию, поэтому мозг подает сигналы в организм, который дает чувство голода, чтобы вы поели и пополнили энергетические запасы. Также недостаточное количество сна замедляет метаболизм.
- Утро без стакана воды. После сна следует выпить стакан воды, чтобы "разбудить" метаболизм и поспособствовать выведению токсинов из клеток.
Как достичь стройной фигуры / Фото Unsplash
- Отказ от утренней зарядки. Благодаря физическим нагрузкам, которые вы будете выполнять утром, будут сжигаться лишние калории, ускоряться метаболизм и снижаться аппетит. Тренировки днем не смогут настолько привести организм в тонус.
- Скупой завтрак. Еда утром должна быть наиболее калорийной по сравнению с ужином, а обед необходимо, чтобы был средней калорийности. После завтрака у организма еще будет целый день, чтобы переварить продукты, которые могут образовывать жировые отложения.
- Оставлять сладости "на потом". Сладкие и хлебобулочные продукты следует есть до обеда. Таким образом они негативно не отразятся на вашей талии. А фрукты и ягоды можете отложить до ужина