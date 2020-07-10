Можно заниматься спортом и ограничивать себя диетами, но стройной фигуры так и не иметь. Некоторые привычки стали частью нашей жизни, и мы даже не замечаем их вреда. Чтобы сбросить лишние килограммы и избавиться от целлюлита, стоит изменить свою утреннюю рутину.

Существуют вредные привычки, которым мы не придаем должного внимания, но они негативно влияют на организм и провоцируют его откладывать лишние калории. На ютуб-канале Шпильки рассказали о привычках, от которых нужно избавиться, если вы хотите похудеть.

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Какие привычки мешают похудеть

Недосып . Если вы мало спите, то организм не успевает восстанавливать энергию, поэтому мозг подает сигналы в организм, который дает чувство голода, чтобы вы поели и пополнили энергетические запасы. Также недостаточное количество сна замедляет метаболизм.

. Если вы мало спите, то организм не успевает восстанавливать энергию, поэтому мозг подает сигналы в организм, который дает чувство голода, чтобы вы поели и пополнили энергетические запасы. Также недостаточное количество сна замедляет метаболизм. Утро без стакана воды. После сна следует выпить стакан воды, чтобы "разбудить" метаболизм и поспособствовать выведению токсинов из клеток.

Как достичь стройной фигуры / Фото Unsplash