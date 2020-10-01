Чтобы всегда выглядеть стильно, нужно интересоваться не только актуальными трендами, но и знать, что сейчас не в моде. С помощью укладки можно как удачно дополнить образ, так и испортить его. Прически, которые еще недавно были популярны среди мировых модниц, осенью 2020 получили звание "старомодных".

Сохранить стильность образа поможет трендовая прическа. Поэтому Grazia рассказали, какой hair-стиль больше не в моде и какие существуют альтернативы.

К теме: Осенние прически с использованием платка: модные идеи для вдохновения

Немодные прически

Гофре

Такая укладка была на пике популярности в 90-х. С помощью гофре можно было добавить объема волосам, не начесывая их. Однако из-за слишком неестественного вида гофре теряет актуальность. Совсем отказываться от него не стоит. Используйте специальный стайлер для создания гофре только у корней волос, а не по всей длине. Зафиксируйте укладку пудрой для волос.

"Мальвинка"

Существует несколько вариаций такой прически. Мальвинка была в тренде в прошлом году: часть волос собрана вверху, а другая распущена. В этом сезоне следует отказаться от такой прически, которая упрощает образ. Взамен попробуйте взять по одной пряди волос с обеих сторон возле лица и зафиксируйте их сзади с помощью специальной заколки или резинки.

Кукольные кудри

Неестественный вид кудрей больше не в моде. Нельзя своей прической демонстрировать, как много времени вы потратили на ее создание. После использования стайлера для накручивания волос необходимо немного взлохматить локоны пальцами (щетку для расчесывания лучше не применять) и закрепить текстурным спреем. Таким образом вы добавите укладке модный эффект легкой небрежности.

Густая челка

Опять же тренд на натуральность вытеснил стиль густой челки, который был популярным несколько лет подряд. На модных показах видим, что актуальны "рваные" челки и челка-штора. Попробуйте трансформировать свою челку в один из этих вариантов.

Сложные прически

Мудреные корзинки из волос и идеальные массивные и фактурные локоны больше не в моде. Не стоит тратить свое время на создание антитрендовой прически. В частности, если вы хотите добавить чего-то нового и стильного к своей повседневной прическе, то попробуйте обычный хвост заменить легким небрежным пучком, вариаций которого существует множество.