Натуральные масла являются эффективным средством для ухода за волосами, чтобы улучшить его состояние, оздоровить и добавить блеска. Однако различные виды масел удовлетворяют отдельные потребности волос. Поэтому стоит узнать, какие из них будут эффективными именно для вашего типа локонов.

Существуют 5 видов натуральных масел, которые полезно использовать для ухода за волосами. Harper's Bazaar рассказал о них подробнее.

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Натуральные масла для ухода за волосами

Оливковое масло

Для питания и укрепления волос полезно оливковое масло. Продукт содержит природные антиоксиданты и омега-3 жирные кислоты. Компоненты укрепляют структуру волоса и защищают его от повреждения свободными радикалами и ультрафиолетовыми лучами.

Полезен также массаж кожи головы с использованием оливкового масла. Наносить масло на волосы следует не чаще 1-2 раз в неделю. Если регулярно повторять процедуру, то результат проявится быстро.

Кокосовое масло

Кроме тропического аромата, продукт помогает волосам восстанавливаться. В кокосовом масле высокое содержание витамина E, который питает волосы изнутри, способствует его гладкости и блеску. В частности, масло богато лауриновой и капроновой кислотами, которые служат естественными антисептиками и антиоксидантами – защищают кожу головы, укрепляют натуральный защитный барьер.

Аргановое масло

Продукт еще называют "жидким золотом". Несмотря на то, что масло дороже, чем другие, оно более эффективно. Ведь в составе аргановое масла содержатся витамин E, омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты. Среди их свойств выделяют способность восстанавливать сухие и поврежденные волосы. Средством можно пользоваться часто, потому что масло не слишком жирное.

Масло авокадо

В авокадо много белков, полезных жиров, аминокислот, витаминов А, D, E и В6, как и в масле плода. Онао помогает заполнять в структуре волос последствия механического повреждения, закрывает чешуйки волосяной кутикулы, предотвращает запутывание локонов и их травмирование. Недостатком масла авокадо является то, что оно делает волосы тяжелее и визуально уменьшает объем.

Касторовое масло

Идеально стимулирует рост волос. В касторовом масле большое содержание витаминов E, минералов и белков. А также в составе масла есть антиоксиданты. Их задача – поддерживать нормальный уровень кератина в основе волос, способствовать их прочности и гладкости. В частности, регулярное использование 2-3 раза в неделю касторового масла холодного отжима поможет остановить выпадение волос.