В XXI веке ответы на почти все вопросы можно найти в Google. Пользователи часто ищут свойства общеизвестных ингредиентов для ухода за кожей, чтобы подробнее узнать, как и в каких целях их можно применять. Cult Beauty провели интересное исследование, и узнали, какие бьюти-продукты люди гуглили чаще всего в 2020.

Vogue перечислил 10 самых популярных ингредиентов для ухода за кожей, согласно результатам исследования Cult Beauty. Большинство не будут для вас абсолютно новыми, но стоит еще раз вспомнить об их полезных свойствах. Читайте также: Пошаговый уход за кожей лица: косметолог Меган Маркл о тайнах красоты герцогини Какие ингредиенты для ухода за кожей гуглили в 2020 Витамин C – мощный антиоксидант, защищает кожу от загрязнения и вредного воздействия внешних факторов, стимулирует выработку коллагена, осветляет, выравнивает и сглаживает тон кожи. Эксперты рекомендуют использовать его утром и вечером после очищения кожи.

– мощный антиоксидант, защищает кожу от загрязнения и вредного воздействия внешних факторов, стимулирует выработку коллагена, осветляет, выравнивает и сглаживает тон кожи. Эксперты рекомендуют использовать его утром и вечером после очищения кожи. Ретинол или витамин A. Ингредиент поможет избавиться от маленьких морщин, мимических линий, рубцов на лице, лечит угри и улучшает текстуру кожи, стимулирует кровоток и выработку коллагена. Существует специальный алгоритм использования средств с содержанием ретинола для ухода за кожей: начинайте с низкого процента содержания и плавно переходите к высшему, чтобы позволить коже адаптироваться к новому компоненту. Польза от косметических ингредиентов для кожи / Фото Unsplash Касторовое масло . Оно богато жирными кислотами и витамином E, лечит воспаления на коже, увлажняет ее, а также способствует росту волос. Ингредиента следует избегать тем, у кого проблемная кожа, а что касается волос – подходит всем типам.

. Оно богато жирными кислотами и витамином E, лечит воспаления на коже, увлажняет ее, а также способствует росту волос. Ингредиента следует избегать тем, у кого проблемная кожа, а что касается волос – подходит всем типам. Гиалуроновая кислота – вещество, которое способно удерживать влагу в коже. Кислота хорошо увлажняет кожный покров, дарит ему здоровое сияние и снимает отеки.

– вещество, которое способно удерживать влагу в коже. Кислота хорошо увлажняет кожный покров, дарит ему здоровое сияние и снимает отеки. Сквалан . Его главной функцией является задержание влаги в дерме. Ингредиент регулярно используют в составе средств по уходу за кожей. В частности, он также служит антиоксидантом.

. Его главной функцией является задержание влаги в дерме. Ингредиент регулярно используют в составе средств по уходу за кожей. В частности, он также служит антиоксидантом. Салициловая кислота помогает бороться с угрями. Она работает таким образом, что проникает в поры и отшелушивает отмершую кожу, растворяя грязь и очищая кожу. Поэтому со временем исчезают угри и другие воспаления.

помогает бороться с угрями. Она работает таким образом, что проникает в поры и отшелушивает отмершую кожу, растворяя грязь и очищая кожу. Поэтому со временем исчезают угри и другие воспаления. Перекись бензоила. Людям, которые склонны к появлению угрей и прыщей, нужно пользоваться этим антисептическим продуктом, который убивает бактерии, скапливающиеся на коже. Ингредиент может высушивать дерму, поэтому следует регулярно наносить увлажняющий крем. Какие ингредиенты следует использовать для ухода за кожей / Фото Unsplash Гамамелис . Это экстракт растений, обладающий противовоспалительными и противовирусными свойствами. Его часто добавляют в состав таких средств, как тонеры, которые сужают поры и снимают покраснения. Однако компонент также может подсушивать кожу.

. Это экстракт растений, обладающий противовоспалительными и противовирусными свойствами. Его часто добавляют в состав таких средств, как тонеры, которые сужают поры и снимают покраснения. Однако компонент также может подсушивать кожу. Ниацинамид уменьшает поры, увлажняет, защищает кожу и способствует ее здоровому цвету. Однако стоит перед применением провести тест на аллергическую реакцию, потому что некоторые типы кожи не любят вещество.

уменьшает поры, увлажняет, защищает кожу и способствует ее здоровому цвету. Однако стоит перед применением провести тест на аллергическую реакцию, потому что некоторые типы кожи не любят вещество. Керамиды. Если у вас есть необходимость укрепить кожный барьер, то стоит добавить керамиды в свою бьюти-рутину. Они также имеют увлажняющее свойство, способствуют гладкости и мягкости кожи, придавая ей здоровое сияние, очищают закупоренные поры и борются с бактериями.