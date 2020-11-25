Макияж может скорректировать вашу внешность. С его помощью легко визуально увеличить глаза и придать взгляду выразительности, если сделать это правильно. Прежде всего нужно обратить внимание на форму ваших глаз, а потом индивидуально выбирать бьюти-лайфхак и советы, которые будут действенными для вас.

Для всех форм глаз стоит пользоваться различными техниками создания макияжа и косметикой. Harper's Bazaar поделился советами, как визуально можно увеличить глаза.

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Как увеличить глаза с помощью макияжа

Круглая форма глаз

Тайна макияжа для выразительности круглых глаз в выделении линии роста ресниц. Таким образом вы добавите этой форме немного миндалеподобности. Вам стоит отказаться от четких графических стрелок. Зато удачным выбором будут мягкие линии на веках. Визажисты советуют подвести глаза карандашом и аккуратно и тщательно растушевать эти линии. Для макияжа выбирайте яркие тени в одном оттенке или несколько разных. Что до кистей для нанесения косметики, то все зависит от того, какой насыщенности вы хотите сделать макияж глаз: жесткие ворсинки – яркий результат.

Миндальная форма глаз

Вам понадобится скошенная кисточка для нанесения лайнера или гелевой подводки. Благодаря вашей форме глаз можно экспериментировать не только с классическими черными стрелками, но и пробуйте цветные варианты. Тени светлого оттенка растушуйте на подвижном веке, а на верхнюю складку нанесите более темный оттенок, чтобы глаза казались круглее. Чтобы избежать контрастного перехода между цветами, пользуйтесь пушистой кистью для теней.

Глаза с опущенными веками

Правильный макияж сделает даже такие глаза выразительнее. Главное правило в его создании – многослойность. Попробуйте смешивать разные оттенки и текстуры косметики для макияжа глаз. Если применить светлые мерцающие тени на внутренние уголки глаз, то визуально взгляд "откроется". Соответственно внешние уголки век накрасьте темными тенями, которые следует растушевывать, пока оттенок не выйдет к надбровной дуге. Для получения желаемого эффекта используйте круглую кисть.

Раскосые глаза

Мастера макияжа считают такой тип глаз идеальной "платформой" для экспериментов с оригинальными графическими стрелками. Чтобы контролировать каждую деталь мейк-апа, применяйте тонкий лайнер. Создавайте стрелки различной формы, а также толщины. Выразительности взгляда придаст тушь. Ею нужно тщательно прорисовать все ресницы.

Глаза с опущенными уголками

Визажисты подчеркивают необходимость отслеживать каждое движение, которое вы выполняете, создавая макияж. Важно процесс растушевки теней выполнять движениями снизу вверх, как будто растягиваете внешние уголки глаз. Если вы решили дополнить мейк-ап стрелками, то их кончик должен быть направленным вверх. Последний штрих – подчеркните внутренние уголки глаз светлыми тенями.

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