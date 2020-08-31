Миллиардерша и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" обычно демонстрирует своим подписчикам в инстаграме на фотографиях идеальную внешность и безупречные формы своего тела. Также звезда почти не показывает своего лица без макияжа а волосы без укладки, но недавно решила сравнить вид своих натуральных ресниц с искусственными.

К летней коллекции косметики морской тематики Кайли Дженнер добавила накладные ресницы. Звезда убедила поклонников своего бьюти-бренда в естественном виде искусственных ресниц, опубликовав в инстаграм-истории оригинальное селфи.

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Американская знаменитость для сравнения сделала фото, где у нее на одном глазу накладные ресницы производства бренда Kylie Cosmetics с названием "Shady", а на другом у Кайли натуральные ресницы. Таким образом звезда показала, что накладные ресницы, которые крепятся к веку с помощью специального магнита, имеют естественный вид. Однако они пушистые, объемные и длинные. Ресницы длиннее и гуще на внешних уголках, поэтому образуют эффект "кошачьего" взгляда.

На фото Кайли продемонстрировала не только естественные и накладные ресницы, но и идеальный макияж глаз в виде стрелок черной подводкой, концы которых плавно направлены вверх. Можно заметить, что натуральные ресницы звезды довольно длинные, но не очень густые. Она оригинально и лаконично подписала фото: "Без ресниц VS с ресницами".



Как выглядит Кайли Дженнер с естественными ресницами / Скриншот Instagram / @kyliejenner

Ранее Кайли Дженнер рассказывала подписчикам, что на создание накладных ресниц ее вдохновил момент во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда девушке пришлось снять нарощенные ресницы, а снова их восстановить было невозможно, ведь салоны красоты не работали.