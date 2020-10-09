Американская модель Кайли Дженнер регулярно поражает своих подписчиков эпатажными идеями для маникюра, которые прежде всего испытывает на собственных ногтях. Но на этот раз знаменитость продемонстрировала самые длинные ногти, которые у нее когда-либо были, и со стильной формой и покрытием, тематическим осенней поре.

Кайли Дженнер считают одной из самых влиятельных трендсеттеров планеты, пишет НВ. Поэтому ее новый маникюр, которым звезда поделилась на своей инстаграм-странице, может стать главным трендом осеннего маникюра в этом сезоне.

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Модный осенний маникюр Кайли Дженнер

Во время самоизоляции в условиях пандемии коронавируса Кайли изменила, привычный для себя, эпатажный маникюр на короткие натуральные ногти. Однако недавно она опубликовала снимки своих ногтей эффектной формы: длинные, острые, в форме булавки и покрытые гель-лаком шоколадно-коричневого оттенка.

Сделала этот маникюр для съемки. Мне очень понравился. Наверное, оставлю,

– написала в описании к публикации в инстаграм-профиле Кайли.

Однако, когда она публиковала снимки в инстаграм-истории, то отметила, что длина ногтей слишком велика и ей трудно полноценно функционировать с ней.



Маникюр Кайли Дженнер / Instagram Stories / @kyliejenner

Такой маникюр Кайли Дженнер сделал звездный нейл-мастер Чаун Пи из Лос-Анджелеса. Дизайн создан специально для фотосессии, на которой образ звезды дополнил яркий макияж глаз в желтых и красных оттенках и прическа – 2 кокетливых хвоста из части волос. Фото звезда дополнила описанием: "Чувствую себя милашкой".

Маникюр Кайли Дженнер может стать интересной идеей для нейл-дизайна, если вы любите эксперименты.