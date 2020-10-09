Очень длинные и в форме шпильки: Кайли Дженнер продемонстрировала модный маникюр осени 2020
Американская модель Кайли Дженнер регулярно поражает своих подписчиков эпатажными идеями для маникюра, которые прежде всего испытывает на собственных ногтях. Но на этот раз знаменитость продемонстрировала самые длинные ногти, которые у нее когда-либо были, и со стильной формой и покрытием, тематическим осенней поре.
Кайли Дженнер считают одной из самых влиятельных трендсеттеров планеты, пишет НВ. Поэтому ее новый маникюр, которым звезда поделилась на своей инстаграм-странице, может стать главным трендом осеннего маникюра в этом сезоне.
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Модный осенний маникюр Кайли Дженнер
Во время самоизоляции в условиях пандемии коронавируса Кайли изменила, привычный для себя, эпатажный маникюр на короткие натуральные ногти. Однако недавно она опубликовала снимки своих ногтей эффектной формы: длинные, острые, в форме булавки и покрытые гель-лаком шоколадно-коричневого оттенка.
Сделала этот маникюр для съемки. Мне очень понравился. Наверное, оставлю,
– написала в описании к публикации в инстаграм-профиле Кайли.
Однако, когда она публиковала снимки в инстаграм-истории, то отметила, что длина ногтей слишком велика и ей трудно полноценно функционировать с ней.
Маникюр Кайли Дженнер / Instagram Stories / @kyliejenner
Такой маникюр Кайли Дженнер сделал звездный нейл-мастер Чаун Пи из Лос-Анджелеса. Дизайн создан специально для фотосессии, на которой образ звезды дополнил яркий макияж глаз в желтых и красных оттенках и прическа – 2 кокетливых хвоста из части волос. Фото звезда дополнила описанием: "Чувствую себя милашкой".
Маникюр Кайли Дженнер может стать интересной идеей для нейл-дизайна, если вы любите эксперименты.