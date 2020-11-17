Американская модель и основательница известного косметического бренда Kylie Cosmetics – Кайли Дженнер продолжает удивлять поклонников ее продукции креативными линейками декоративной косметики. На этот раз звезда по случаю грядущих Рождественских праздников создала тематическую коллекцию средств для макияжа в стиле фильма "Гринч – похититель Рождества".

На официальной инстаграм-странице бренда Kylie Cosmetics Кайли Дженнер анонсировала выход рождественской коллекции косметики, вдохновителем которой стал Гринч – персонаж культового рождественского фильма.

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Рождественская коллекция косметики в стиле "Гринч – похититель Рождества"

Ранее мы писали о фотосессии Кайли Дженнер для рекламной кампании будущей новогодней линейки косметики. Теперь, кроме собственных волшебных фотографий, знаменитость представила фотографии средств с бьюти-линейки Kylie x Grinch. Популярный праздничный фильм "Гринч – похититель Рождества" вдохновил создателей на тематическую коллекцию косметической продукции.

Праздничная линейка косметики включает тени для век шимерних и матовых оттенков, помады и блески для губ, которые представлены в различных цветах и текстурах, карандаши для губ, лайнеры, румяна и хайлайтер. Особый шарм косметическим продуктам добавляет упаковка. Все коробочки и стики выполнены в зеленых, красных и золотых оттенках, тематических для фильма "Гринч – похититель Рождества". Также на упаковках можно увидеть самого Гринча и других персонажей из кинокартины.

Кроме косметики, Кайли представила несколько елочных украшений. Продукция будет в продаже с 19 ноября.