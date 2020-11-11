Чтобы поблагодарить себя, против стресса, для гибкости тела: йога на любой случай
Занятия йогой больше не диковинка. Йога прочно укоренилась в повседневной жизни многих людей. Ведь они поняли, что регулярное выполнение некоторых асан поможет сделать их тело гибким, полюбить себя или даже решить некоторые проблемы со здоровьем. Главное преимущество йоги в том, что вы можете заниматься дома, не тратя много времени.
Чтобы занятия йогой были эффективными, их следует выполнять регулярно. На своем ютуб-канале Адриене Мишлер, актриса и йога-наставница, показывает комбинации асан для йоги, каждая из которых имеет разное предназначение: для растяжки всего тела, ментального здоровья или похудения.
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Йога на каждый день
Понедельник: начинайте с базовых асан
Вторник: глубокая растяжка для гибкости тела
Среда: "поцелуй йоги" для потока сил во всем теле
Четверг: время асан для снятия стресса
Пятница: занятия для восстановления сил
Суббота: йога для похудения
Воскресенье: день, чтобы с помощью йоги поблагодарить себя и выразить самоуважение
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