Занятия йогой больше не диковинка. Йога прочно укоренилась в повседневной жизни многих людей. Ведь они поняли, что регулярное выполнение некоторых асан поможет сделать их тело гибким, полюбить себя или даже решить некоторые проблемы со здоровьем. Главное преимущество йоги в том, что вы можете заниматься дома, не тратя много времени.

Чтобы занятия йогой были эффективными, их следует выполнять регулярно. На своем ютуб-канале Адриене Мишлер, актриса и йога-наставница, показывает комбинации асан для йоги, каждая из которых имеет разное предназначение: для растяжки всего тела, ментального здоровья или похудения. Полезная информация: Уход за телом, лицом и волосами от Деми Мур: секреты красоты актрисы Йога на каждый день Понедельник: начинайте с базовых асан Вторник: глубокая растяжка для гибкости тела Среда: "поцелуй йоги" для потока сил во всем теле Четверг: время асан для снятия стресса Пятница: занятия для восстановления сил Суббота: йога для похудения Воскресенье: день, чтобы с помощью йоги поблагодарить себя и выразить самоуважение Больше о йоге узнайте по ссылке.