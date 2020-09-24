Образ известной оскароносной актрисы Риз Уизерспун уже длительный период остается неизменным. Поклонникам трудно представить ее в кардинально ином имидже. Однако оказалось, что в 1996 звезда была королевой главного бьюти-тренда того времени на тонкие брови.

На своей инстаграм-странице Риз Уизерспун опубликовала фотографию с другом Полом Раддом. Селфи актриса сделала еще в 1996 году, когда ее внешность отличалась от того образа, в котором мы привыкли видеть Риз.

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Фирменный стиль Риз Уизерспун классический и стабильный, поэтому легко забыть, что когда-то она также испытывала на себе главные бьюти-тренды определенной эпохи. Например, в 90-х на пике популярности были очень тонкие брови. Поэтому актриса также максимально выщипывали их. За 24 года брови звезды значительно изменились, и ее поклонникам трудно представить, что когда-то они выглядели по-другому.

На фото Риз Уизерспун со своим другом-коллегой актером Полом Раддом. Она добавила шуточное описание к публикации: "Подождите секунду... Пол Радд и я делали "селфи"в 1996?"

Кажется, что за столько лет знаменитости почти не постарели. Но образ Риз Уизерспун значительно изменился. Тонкие брови и широкий промежуток между ними, острые как лезвие хвостики бровей актриса больше не делает. Теперь у нее пепельно-русые густые брови, ухоженные и аккуратные. В частности, Риз уже длительный период не меняет форму бровей, потому что нашла для себя идеальную, которая удачно подчеркивает черты ее лица.