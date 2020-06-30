Лето 2020 года стало периодом наиболее неожиданных звездных перевоплощений: Эмили Ратаковски из брюнетки, к которой все привыкли, превратилась в нежную блондинку, Megan Thee сделала из волос настоящую радугу. Ким Кардашян, вслед за своей сестрой Кайли Дженнер, также сделала эксперимент со своей прической, но это вовсе не белокурый цвет.

29 июня американская знаменитость Ким Кардашян во временных историях на своей странице в инстаграме поделилась видео, на котором продемонстрировала смену своего имиджа. Теперь у 39-летней основательницы KKW Beauty красные волосы.

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На первом видео видим Ким с прической "низкий хвост" и прядью волос яркого оттенка, опущенной на лицо. Женщина покачала головой в разные стороны, чтобы поклонники смогли оценить перевоплощение, на которое она решилась. Ранее звезда телевизионного реалити-шоу периодически меняла белокурый цвет волос на коричневый и наоборот. Последний эксперимент с ее колористом завершился неожиданно.

Следующее кратковременное видео в инстаграме Ким Кардашян уже с ее словами. Она сообщила подписчикам, что покрасилась в красный и спросила, нравится ли это им. Здесь знаменитость сменила прическу. Она опустила на лицо две красных пряди волос и завязала небрежный пучок.

Крис Эпплтон, который является парикмахером Ким Кардашян, опубликовал эти видео в своем инстаграм-профиле. Мужчина предвидел вопросы аудитории, поэтому в описании публикации отметил: "Красная голова – это не парик". В комментариях впечатления разделились. Часть пользователей соцсети пишет, что это прекрасно наконец видеть их звездную любимицу в новом образе, а не с русым или черным цветом волос. Другие говорят что-то вроде: "Сэр, ты убил ее волосы".

Поскольку Ким Кардашян, как и все другие женщины ее известной семьи, склонна активно экспериментировать со своими волосами, поэтому неизвестно, как долго она будет оставаться с яркой шевелюрой.