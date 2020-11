Мир шагнул вперед навстречу гармоничному отношению к природе. Для многих пользователей стало важным не только то, какая стойкость косметического средства, но и материал, из которого изготовлена упаковка, а также наличие маркировки Cruelty-free.

Как все начиналось и какие существуют препятствия на пути к переменам?

Великобритания стала первой страной в 1998 году, которая запретила проводить опыты над животными с целью определения безопасного действия косметических средств. Ее примеру последовал ЕС, а за ним поддержали необходимость гуманного создания косметики такие страны: Австралия, Израиль, Норвегия, Бразилия, Новая Зеландия, Канада.

Но, к сожалению, еще многие косметические компании полностью не перешли на веганский состав своих продуктов из-за ряда причин. Например, производитель может поддерживать теорию этического отношения к животным, но его материнская компания абсолютно не обращает внимания на такие правила. Также есть многочисленные примеры брендов, которые сами не тестируют, но используют отдельные компоненты, которые должны участвовать в испытаниях, а также используют в своем составе продукты животного происхождения. Есть еще один нюанс – много этических марок реализуют свою продукцию в Китае, а там закон декларирует необходимость тестирования косметических средств, прежде чем они попадут на полки магазинов.

Альтернативные способы тестирования косметических продуктов

Чтобы сохранить жизнь миллионам животных на всей планете и перейти к более этичному и гуманному обращению с окружающим миром, рассматривают в перспективе несколько вариантов альтернативных способов тестирования косметики и ее отдельных компонентов:

проведение тестов на кровяных тельцах человека (эритроцитах);

испытания с помощью биочипов, которые выдают результат на наличие токсичности и других отрицательных показателей за считанные секунды;

создание специализированной широкой базы компонентов, которые ранее были тестированы, имеют подтвержденную безопасность – их можно использовать без дополнительной проверки;

воспроизведение в лабораторных условиях прототипа человеческой кожи, роговицы глаза и слизистой оболочки (перспективные биоинженерные технологии уже успешно практикуются в мире).

Как понять, что перед вами этическая продукция?

Всемирная организация People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) с 1980 года борется за этичность в отношении к животным. Черный и белый списки PETA постоянно обновляются. Некоторые марки теряют доверие к себе, тогда как другие ответственно решают перейти на "гуманную сторону".

Приведем пример некоторых брендов, которые на сегодня входят в белый список PETA, имеют на своей упаковке маркировку Сruelty-free.

NYX Cosmetics. С 2010 года является активным участником программы PETA Beauty Without Bunnies. Но в 2014 году стала дочерней компаний L'Oréal, которая реализует свою продукцию в Китай. Однако, позиция NYX Cosmetics остается неизменной: продолжать выпуск веганських продуктов Professional Makeup без предварительного тестирования на животных, а также запрет на испытания отдельных компонентов, рецептур или продуктов в любой точке мира.

Essence – удивляет своими бюджетными предложениями не только в Black Friday, но и всегда. К тому же компания заявляет, что 70% их ассортимента – веганские продукты, которые не тестируются на животных.

Catrice cosmetics также уверяют, что маркировка Сruelty-free относится как к конечному продукту, так и к каждому отдельному компоненту, использованному в его рецептуре.

Украина также начинает свой сложный путь в вопросе гуманного отношения к животным. В подтверждение этого был создан проект EU-To Risk, руководители которого до 2025 года обязуются продумать и внедрить альтернативные способы изучения токсического воздействия косметических средств.