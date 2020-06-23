Эрика Агилера – девушка из Техаса, которая ведет активную жизнь в социальной сети инстаграм и имеет почти 400 тысяч подписчиков. Цель контента, который она создает, это вдохновить других полюбить себя. Несмотря на то, что у блогера фигура не совсем такая, ради которой другие женщины сидят на диетах, она научилась получать удовольствие от своего внешнего вида.