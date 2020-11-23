Пушистые и намагниченные волосы – это распространенные проблемы женщин в холодные времена года, когда головной убор является неотъемлемым атрибутом комфортного образа. Иметь гладкие и блестящие, не электризующиеся волосы можно даже зимой, если подобрать правильный уход.