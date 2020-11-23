Гладкие и блестящие: как ухаживать за волосами, чтобы они не электризовались
Пушистые и намагниченные волосы – это распространенные проблемы женщин в холодные времена года, когда головной убор является неотъемлемым атрибутом комфортного образа. Иметь гладкие и блестящие, не электризующиеся волосы можно даже зимой, если подобрать правильный уход.
Из-за неблагоприятных погодных условий и других факторов волосы электризуются и выглядят ломкими и сухими. Harper's Bazaar предлагает немного скорректировать свой привычный уход за шевелюрой, чтобы ее состояние не ухудшалось.
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Как ухаживать за волосами, чтобы они не электризовались
- Смените средства для ухода. Зимой волосы нужно лучше увлажнять и питать. Поэтому смените привычные уходовые средства на те, у которых будет пометка "для сухих и поврежденных волос". Чтобы придать локонам дополнительный уход, всегда завершайте мытье головы прохладной водой. Таким образом волосяная кутикула закрывается, а пряди потом будут более гладкими.
- Пользуйтесь специальным спреем. Среди разнообразной бьюти-продукции существует средство для волос, которое снимает статическое электричество. Важно не преувеличивать с использованием такого спрея, чтобы волосы не потеряли чистый вид. Специальный спрей, который предотвращает электризование волос, можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Вам понадобится 100 миллилитров воды, в которую нужно добавить 2 – 4 капли масла розы. Жидкость перелейте в распылитель, который не забывайте каждый раз взбалтывать перед использованием. В частности, концы локонов не будут пушистыми, если вы будете наносить на них после мытья масло для ухода.
- Не пользуйтесь феном. В холодные времена года позволяйте волосам высыхать естественным путем, потому что чрезмерное использование фена пересушит их и будет способствовать ломкости. Если есть необходимость в применении фена или выпрямителя, то снижайте температуру девайсов до минимума, тогда волосы будут меньше электризоваться.
- Расчесывайте волосы расческами и щетками из натуральных материалов. Чтобы избежать намагниченной шевелюры, пользуйтесь инструментами для расчесывания из деревянного материала и с натуральной щетиной или из специального антистатического пластика с особым покрытием.
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