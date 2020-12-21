Чрезмерная сухость, недостаток витаминов, перепады температуры и сильный ветер – главные причины, по которым электризуются волосы. Кроме того, такое явление зависит и от головного убора, ведь в шапке волосы сильно трутся.

О советах, которые помогут избавиться от этой проблемы, рассказывает hochu.ua.

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Смените шампунь и кондиционер

Когда сильно электризуются волосы, стоит изменить свой привычный уход и перейти на увлажняющие и питательные средства с маслами. Они должны быть предназначены для сухих и поврежденных волос.

Выбирайте бальзамы и кондиционеры для волос в составе которых есть силикон, поскольку он сводит к минимуму электризование. Также обязательно используйте дополнительный несмываемый защитный спрей-уход. Во многих случаях этого достаточно, чтобы защитить волосы от пересыхания и уменьшить статическое электричество волос.

А вот от средств для ухода за волосами жирного типа лучше отказаться. Причиной является то, что их составляющие смывают кожный себум, который нужен для защиты волос. Как следствие волосы пересыхают быстрее и сильно электризуются.



Обязательно носите шляпу / Фото unsplash

Правильно высушивайте волосы и не забывайте про термозащиту

Слишком частое использование фена для сушки волос (особенно в режиме высокой температуры) сильно высушивает волосы не только извне, но и изнутри. Стоит сушить волосы холодным воздухом и обязательно использовать несмываемый спрей-термозащиту. Наносите его на влажные волосы перед началом процедур.

Ополаскивайте волосы прохладной водой

Также для того, чтобы волосы не страдали от электризования, стоит после мытья ополаскивать их прохладной водой. Важно, чтобы температура воды была летней. Такое простое действие поможет вашим волосам оставаться гладкими и шелковистыми.



Волосы зимой нуждаются в дополнительном уходе / Фото unsplash

Используйте масла

Хоть это не слишком известно, антистатическим эффектом также обладают специальные масла. Чтобы волосы не электризовались, просто нужно налить в бутылку с распылителем воду и добавьте несколько капель розового или же лавандового масла.

Эту смесь нужно наносить на сухие или влажные волосы. Это не только может добавить естественного блеска, но и избавляет от статического напряжения. Можно просто носить спрей в сумочке и использовать всегда, когда замечаете, что волосы электризуются.

Еще будет уместно посоветоваться с трихологом по уходу за волосами в зимний период.

Головной убор

То, какой головной убор вы носите тоже напрямую влияет на уровень электризования. Поэтому попробуйте заменить шапку на ту, которая изготовлена из натуральных материалов.