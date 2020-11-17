Микрофренч – это видоизмененный на современный лад вариант классического французского маникюра. Трендовый дизайн ногтей станет идеальным дополнением элегантного образа на каждый день или для особого случая. Сделать такой маникюр можно самостоятельно в домашних условиях.

Если вы считаете французский маникюр устаревшим, но предпочитаете сдержанный и стильный дизайн, то тренд на микрофренч должен вам понравиться. Cosmopolitan поделился несколькими трендовыми идеями нейл-дизайна.

Больше о бьюти-трендах: Яркий тренд из инстаграма: украшения и разноцветный лак для зубов

Идеи для микрофренча

Когда классический французский маникюр начал терять актуальность, трендсеттеры попытались его немного усовершенствовать. Поскольку в 2020 минимализм в моде, то и типичную белую полоску во френче решили сделать тоньше и позволить каждому фантазировать с ее цветом. Одной из первых трендовый микрофренч на своих ногтях воспроизвела супермодель Рози Хантингтон-Уайтли.

Кроме тонкой "улыбки" на ногтях в виде цветной полоски лака, микрофренч имеет еще одну особенность – его обычно создают на коротких ногтях квадратной или овальной формы. Таким образом пальцы выглядят изящно, а к любому образу добавляется еще больше элегантности.

Мастер маникюра из Лондона Harriet Westmoreland является сторонником микрофренча. На его инстаграм странице можно найти много трендовых идей для нейл-дизайна.

С помощью микрофренча можно освежить вид ваших рук, подчеркнуть тон светлой или загорелой кожи, продемонстрировать ухоженные ногти, а также удачно совместить его с одеждой, макияжем и прической, чтобы сделать образ совершенным.