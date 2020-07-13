Как экономить на косметике: бюджетные варианты, которые можно не бояться приобрести
Чтобы наполнить свою косметичку необходимыми продуктами, женщины тратят много денег. Однако некоторые из них можно было приобрести гораздо дешевле и сэкономить деньги для косметики, которой действительно нет бюджетных аналогов.
Отдельные косметические продукты действительно дорогостоящие, если вы хотите получить от пользования ими достойный результат. Но и существуют такие разновидности косметики по доступной цене, которые также не разочаровывают своим эффектом. Ютуб-канал Шпильки рассказал, на какой косметике можно сэкономить и в которой цена действительно равна качества.
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Косметика, на которой можно экономить, и не "переплачивать за бренд"
- Карандаши для губ.
- Тушь.
- Блеск для губ.
- Тени для бровей.
- Кремы для рук и ног.
Можно экономить на косметике / Фото Pexels
На какой косметике нельзя экономить
- Кремы для лица и век.
- Тональная основа и консилер.
- Пудра, румяна и хайлайтер.
- Базовые тени матовой текстуры.
- Парфюмерия.
- Кисти для макияжа.