Как экономить на косметике: бюджетные варианты, которые можно не бояться приобрести

Чтобы наполнить свою косметичку необходимыми продуктами, женщины тратят много денег. Однако некоторые из них можно было приобрести гораздо дешевле и сэкономить деньги для косметики, которой действительно нет бюджетных аналогов.

Отдельные косметические продукты действительно дорогостоящие, если вы хотите получить от пользования ими достойный результат. Но и существуют такие разновидности косметики по доступной цене, которые также не разочаровывают своим эффектом. Ютуб-канал Шпильки рассказал, на какой косметике можно сэкономить и в которой цена действительно равна качества. Полезно знать: Опасные бьюти-советы, к которым не следует прислушаться Косметика, на которой можно экономить, и не "переплачивать за бренд" Карандаши для губ.

Тушь.

Блеск для губ.

Тени для бровей.

Кремы для рук и ног.

Можно экономить на косметике / Фото Pexels На какой косметике нельзя экономить Кремы для лица и век.

Тональная основа и консилер.

Пудра, румяна и хайлайтер.

Базовые тени матовой текстуры.

Парфюмерия.

Кисти для макияжа.