Твердый шампунь еще называют мылом для волос. Он существует довольно давно, но особенно популярным начал становиться только сейчас. Продукт выполняет функцию обычного шампуня и является экологически изготовленным. Но о его других особенностях и правильном способе применения следует узнать больше.

Твердый шампунь можно приобрести в любом косметическом магазине или аптеке в виде небольшого бруска, похожего на мыло. Glamour рассказал больше о средстве и почему оно является удобным в использовании.

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Что такое твердый шампунь

Функции твердого шампуня не отличаются от классического жидкого. Он также эффективно очищает кожу головы и волосы. Основное отличие в их составе: твердый шампунь не содержит воду и консерванты. Продукт состоит из растительных экстрактов, эфирных масел, ароматизаторов и поверхностно-активных веществ, которые образуют пену.

Его преимущество в универсальности. Ведь твердый шампунь подойдет любому типу волос. Однако после резкой смены обычного жидкого шампуня на твердый вашим волосам необходимо время для адаптации. Эффект после первого мытья вам может не понравиться. Поэтому следует выбирать шампунь в соответствии с особенностями своего волосяного покрова головы и пользоваться бальзамом. Твердый шампунь тщательно очистит ваши локоны, а специальный бальзам закроет волосяную кутикулу и обеспечит здоровое, блестящее и гладкое состояние волос.



Твердым шампунем удобно пользоваться / Фото Unsplash

Как пользоваться твердым шампунем и где его хранить

Удобство в использовании – это о твердом шампуне. Перед его применением необходимо полностью намочить волосы и провести бруском по всей их длине. Когда образуется достаточное количество пенки, начинайте массировать кожу головы, а затем смойте остатки шампуня теплой водой. В зависимости от плотности и особенностей ваших волос, может потребоваться двойное нанесение шампуня и смывание.

После использования бруска твердого шампуня дайте ему высохнуть. Для этого понадобится примерно 1 час. А потом спрячьте продукт в специальный контейнер, чтобы на него не попадала влага.



Правила пользования твердым шампунем / Фото Unsplash

Плюсы твердого шампуня:

надолго хватает;

натуральный состав;

отсутствие пластиковой упаковки;

удобно брать с собой в путешествия.

Минусы твердого шампуня: