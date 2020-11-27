Кареглазые брюнетки могут подчеркнуть свою привлекательность с помощью эффектного макияжа. Американская актриса Ванесса Хадженс, известная не только своим талантом, но и красотой, поделилась со своими почти 40 миллионами подписчиков в инстаграме идеей модного макияжа, который можно повторить самостоятельно.

Ванесса Хадженс привлекла еще большее внимание к своим ярким карим глазам, создав стильный smoky eyes. На фотографии звезды подробно видны особенности ее мейк-апа, пишет Cosmopolitan.

К теме: 4 модных варианта для макияжа, который можно сделать в новогоднюю ночь

Макияж для кареглазых брюнеток

Если вы считаете себя эффектной кареглазой брюнеткой, то можете подчеркнуть свою сексуальность с помощью макияжа, идеей которого поделилась Ванесса Хадженс. Такой вариант мейк-апа также станет удачным выбором для довершения вечернего образа по случаю грядущих праздников.

Звезда продемонстрировала макияж, в котором акцент сделан на соблазнительный взгляд. Кроме мягких графитовых стрелок в стиле кошачьего взгляда и золотистых теней на веках, Ванесса добавила на щеки персиковые румяна и бронзером подчеркнула скулы. Красавица покрыла губы полуматовой помадой натурального бежево-персикового оттенка. Такой трюк помог ей сбалансировать выразительный макияж глаз.

В частности, сторонницей похожего мейк-апа является Дженнифер Лопес, которая часто появляется на публике с золотистыми тенями, помадой нюдового оттенка и пудрой на скулах, которая создает эффект бронзера.