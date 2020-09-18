Во время пандемии, чтобы предотвратить распространение COVID-19, люди носят защитные маски, поэтому для женщин красить губы иногда просто нет смысла. Американская актриса, фотомодель и певица Ванесса Хадженс по этому случаю экспериментирует с макияжем глаз. Звезда поделилась со своими поклонниками селфи, на котором демонстрирует яркие неоновые стрелки на веках.

Смелый макияж глаз всегда в моде. Ванесса Хадженс часто делится со своими подписчиками в инстаграме вариантами оригинального мейкапа, который создает самостоятельно.

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Актриса испытала на себе трендовый неоновый макияж в виде двойных стрелок на веках. Звезда опубликовала в инстаграм-истории селфи со своим щенком. На фотографии можно тщательно разглядеть мейкап Ванессы.

Для создания макияжа глаз Ванесса Хадженс использовала черную жидкую подводку, которой нарисовала тонкие стрелки на обоих глазах максимально близко к линии роста ресниц. Верхние более толстые стрелки знаменитость продемонстрировала в неоновом лаймово-зеленом цвете. С помощью такого оттенка она удачно подчеркнула цвет своих глаз и сделала взгляд более выразительным, воспользовавшись тушью для ресниц.



Неоновый макияж / Фото Instagram Stories

В частности, на фотографии можно заметить, что Ванесса также накрасила брови специальными тенями, а на коже создала безупречный ровный тон, используя тональную основу и консилер для маскировки мелких недостатков и темных кругов под глазами.

Идеей неонового эффектного макияжа от Ванессы Хадженс можно воспользоваться даже осенью, чтобы добавить ярких красок в серые будни.