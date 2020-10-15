Чтобы сжечь максимальное количество калорий за короткий промежуток времени, необходимо выполнять правильные упражнения. Тренировки могут быть неэффективными, если вы не тщательно подходите к выбору комплекса физических нагрузок. Существуют эффективные упражнения, которые помогут похудеть.

Интервальные тренировки становятся все популярнее. Ведь они не только помогают избавиться от лишних килограммов, но и замедляют процессы старения. Harper's Bazaar поделился 3 упражнениями, из которых можно составить эффективные интервальные тренировки на 20 минут.

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Упражнения для похудения

Берпи

Прежде всего следует стать в исходное положение – упор сидя. Затем оттолкнитесь обеими ногами, перенося вес тела на руки. В то же время старайтесь вытягивать ноги назад. Вы должны сформировать своим телом положение планки на вытянутых руках. Теперь выполните отжимание и вернитесь в начальную позицию – упор сидя, и резко выпрыгивайте вверх.

Начинайте с выполнения 10 повторений упражнения.

Прыжковый выпад

Суть упражнения в старых добрых выпадах, но с повышенной кардионагрузкой. Повторяйте его 15 раз. Сделайте глубокий выпад назад одной ногой. Подпрыгивая меняйте ноги. Теперь повторите выпад на другую ногу.

Как похудеть с помощью спорта / Фото Pixabay

Приседания с выпрыгиванием

Начинайте с базового исполнения приседания и добавляйте выпрыгивание. Исходное положение: стойка на выпрямленных ногах на ширине плеч. Делая приседания, колени должны образовывать прямой угол и не пересекать линию кончиков пальцев на ногах. Затем отталкивайтесь передней частью стопы и выполняйте прыжок. Во время приземления ставьте ноги вместе. Повторите приседание и так 15 раз без перерыва.