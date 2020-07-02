Многие фитнес-тренеры после начала карантина переместили свою деятельность в онлайн. Некоторые из них активно ведут профили в инстаграме. Там они делятся физическими упражнениями для эффективных домашних тренировок. Поэтому теперь заниматься своей фигурой можно даже дома.

Домашние тренировки – это не только экономия денег, но и времени. Выполнение полноценного комплекса упражнений займет 15 минут, и вам не понадобится покупать специальные дорогие тренажеры для этого. InStyle сделал подборку тренировок от фитнес-блогеров, для которых нужны только ваше тело и некоторых элементарный инвентарь.

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Домашние тренировки для красивого тела

Интервалы высокой эффективности от Джанетти Дженкинс

Стиль НІІТ или интервальная тренировка высокой интенсивности предусматривает расходования небольшого количества времени, но и сильной физической нагрузки. Звездная тренер, которая имеет более 700 тысяч подписчиков в инстаграме, продемонстрировала комплекс из 7 упражнений, которые нужно сочетать и выполнить без перерыва каждую по 30 секунд. Затем отдохните и повторите "цепь" еще 2 раза.

Тренировка для верхней части тела от Джен Видерстром

Тренер показывает, как можно достичь красоты и прочности своей верхней части тела (шеи в том числе). Однако в этом случае вам понадобится фитнес-резинка. Тренировка Джен состоит из 3 упражнений, во время выполнения которых будут активно работать мышцы рук, плеч и живота. Первое упражнение предполагает растяжение фитнес-резинки, второе упражнение на подъем или задний дельтоид, третье – накачка пресса. Упражнения нужно выполнять одно за другим. После каждого комплекса отдыхайте 2 минут и сделайте таких 4 подхода.

День для ног от QiQi H

Вам понадобятся гантели, которые можно заменить обычными бутылками с водой. В тренер QiQi H имеет около 400 тысяч подписчиков в инстаграм-аккаунте, и она убедила их, что с помощью этого комплекса упражнений ноги их просто будут гореть, и они будут чувствовать, как сжигаются калории и накачиваются мышцы. Выполните каждое упражнение по 3 раза, при необходимости отдыхайте между повторениями.

Кардио низкой интенсивности от Кати Кри

Большое потоотделение не является показателем правильного выполнения кардиотренировки. Тренер, которая опубликовала упражнения на своей странице в инстаграме, имеет в соцсети более 1 миллиона подписчиков. Она убеждена, что во время кардиотренировки вы должны чувствовать себя комфортно и безопасно. Однако хотя все упражнения, которые она показала, несложно повторить, знайте, что ускорение пульса – это норма. В комплексе есть 5 упражнений, каждое из которых нужно выполнять в течение 30 секунд.