Когда на улице становится холоднее и морозный воздух негативно влияет на состояние кожи, то стоит узнать несколько действенных способов, которые эффективно и быстро помогут избавиться от покраснения на лице. Покраснение, которое имеет периодический характер, можно устранить благодаря проведению определенных бьюти-процедур.

Раздраженную и покрасневшую кожу первым делом нужно успокоить. Cosmopolitan поделился 4 методами, которые вам в этом помогут. Следует знать: Каких ингредиентов в косметике следует избегать, если у вас сухая кожа: мнение дерматологов Как убрать покраснение с кожи Сделайте успокаивающую маску. Обратите внимание на кремовые и тканевые маски для лица. Важно, чтобы в их составе были пробиотики, алоэ, свойства которого смягчать кожу, бороться с зудом, раздражением, или розовая вода, которая успокаивает покраснение и раздражение на коже, ведь она содержит полезные витамины A, C и E.

Обратите внимание на кремовые и тканевые маски для лица. Важно, чтобы в их составе были пробиотики, алоэ, свойства которого смягчать кожу, бороться с зудом, раздражением, или розовая вода, которая успокаивает покраснение и раздражение на коже, ведь она содержит полезные витамины A, C и E. Попробуйте холодный компресс. Совет не будет действенным для тех, чья кожа реагирует покраснением на холод. Однако обычно красные участки на лице появляются в том случае, когда расширяются кровеносные сосуды и на верхнем слое дермы поступает много крови. Идеальным вариантом против покраснения кожи может быть гелевая маска, которую следует хранить в холодильнике. Если таковой нет, то просто намочите чистое полотенце в холодной воде, положите его в пакет, наполненный кубиками льда, и оставьте в морозильной камере на 10-15 минут. Затем вытяните полотенце и аккуратно покройте им лицо примерно на 20 минут. View this post on Instagram A post shared by Mathilde Gøhler (@mathildegoehler) Капли для глаз вместо тонера. Глазные капли, которые сужают сосуды, могут помочь устранить покраснение, но такой результат будет только временным. Специальные капли нужно нанести на участок кожи, который покраснел, подождите, чтобы жидкость впиталась, и нанесите успокаивающий крем. Лайфхак: на локальные покраснения можно прикладывать ватный диск. Его нужно намочить глазными каплями и положить в холодильник на 5 минут, а затем делать компресс на определенном участке лица. Нанесите крем, который снимает покраснения. На рынке красоты существуют кремы, которые помогают избавиться от покраснения, если оно вызвано погодными условиями, а также успокаивают кожу. Если покраснения имеют другой характер (розацеа, псориаз), то вам стоит проконсультироваться со специалистом относительно лечения.