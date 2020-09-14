Салонные процедуры по уходу за волосами являются результативными, однако можно попробовать достичь похожего эффекта с помощью натуральных полезных ингредиентов. Для этого нужно узнать рецепты действенных масок, которые просто приготовить собственноручно в домашних условиях. Они сделают волосы здоровыми и придадут им блестящий вид.

Чтобы восстановить поврежденные волосы, им нужна порция питательных веществ. Потому Marie Claire делится рецептами домашних масок из ингредиентов, которые имеют полезное воздействие на кожу головы и волосы.

К теме: Как укрепить волосы: рецепт действенной маски из шоколада

Маски, чтобы сделать волосы здоровыми

Маска для роста волос из лука

В сосуде разогрейте 2 – 3 столовых ложки меда на паровой бане. Затем натрите одну луковицу и перемешайте ее с медом. Нанесите смесь на кожу головы и оставьте ее на 1 час. Остатки смойте теплой водой с шампунем.

Кокосовая восстанавливающая маска

Смешайте 1 столовую ложку кокосового масла и 1 столовую ложку оливкового масла. В жидкость добавьте по 3 – 4 капли витаминов A и E. Тщательно перемешайте. Маску нужно наносить только на длину волос, избегайте кожи головы. Оставьте смесь масла на волосах на 30 минут, а затем промойте водой и шампунем.

Увлажняющая маска из авокадо и овсянки

В емкости разомните 1 спелое авокадо, добавьте туда 1 столовую ложку яблочного сидра, 1 столовую ложку овсяных хлопьев или розовой глины, а также 1 столовую ложку агавы. Если захотите, то для аромата можно добавить еще 2 – 3 капли эфирного масла розмарина. Оно также усиливает циркуляцию крови и способствует росту волос. Завершайте приготовление маски 2 столовыми ложками кокосового йогурта. Смесь нужно наносить на влажные волосы от корней до кончиков. Оставьте ее на 20 – 30 минут.

Маска для здоровых волос из меда и йогурта

В одну емкость поместите 2 столовые ложки йогурта, а в другой немного подогрейте 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку оливкового масла, добавьте туда греческий йогурт и перемешивайте ингредиенты до однородной консистенции. Маску наносите на общую длину волос и хорошо вотрите в кожу головы. Остатки смойте через 30 – 45 минут.

Волшебная маска из моринги

Смешайте 1 столовую ложку масла моринги, 1 столовую ложку меда и 1 спелое размятое авокадо (также его можно измельчить в блендере). Маску наносите на влажные чистые волосы и массирующими движениями втирайте в кожу головы. Наденьте специальную шапочку для душа или оберните голову пищевой пленкой. Оставьте маску на 30 минут, прежде чем смыть остатки.