Без туши для ресниц не обходится почти ни один макияж. Ведь именно этот бьюти-продукт помогает сделать ваш взгляд более выразительным и подчеркнуть красоту глаз. Необязательно использовать дорогую тушь, чтобы достичь такого эффекта. Достаточно знать лишь несколько советов, как правильно наносить продукт и не допускать распространенных ошибок.

Бюджетной тушью ресницы нужно красить правильно, чтобы они стали похожи на наращенные. Grazia поделился действенными советами для этого процесса.

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Как правильно красить ресницы тушью

Чтобы ресницы казались поднятыми, а глаза визуально большими, начинайте красить их тушью от корней . Приложите щеточку к линии роста ресниц с внутренней стороны и начинайте прорисовывать их зигзагообразным движением. Таким образом тушь на корнях будет держать форму ресниц, а концы будут выглядеть аккуратно.

. Приложите щеточку к линии роста ресниц с внутренней стороны и начинайте прорисовывать их зигзагообразным движением. Таким образом тушь на корнях будет держать форму ресниц, а концы будут выглядеть аккуратно. Суперобьем или так называемый эффект нарощенных ресниц поможет создать праймер для туши. Его функцией является добавление толщины каждой ресницы, чтобы они были густыми. Если у вас нет такого специального продукта, то можно воспользоваться лайфхаком: аккуратно нанесите на ресницы прозрачную пудру, а затем тщательно прорисуйте их тушью.



Как правильно красить ресницы / Фото Pexels