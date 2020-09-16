Эффект нарощенных ресниц: как правильно краситься бюджетной тушью
Без туши для ресниц не обходится почти ни один макияж. Ведь именно этот бьюти-продукт помогает сделать ваш взгляд более выразительным и подчеркнуть красоту глаз. Необязательно использовать дорогую тушь, чтобы достичь такого эффекта. Достаточно знать лишь несколько советов, как правильно наносить продукт и не допускать распространенных ошибок.
Бюджетной тушью ресницы нужно красить правильно, чтобы они стали похожи на наращенные. Grazia поделился действенными советами для этого процесса.
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Как правильно красить ресницы тушью
- Чтобы ресницы казались поднятыми, а глаза визуально большими, начинайте красить их тушью от корней. Приложите щеточку к линии роста ресниц с внутренней стороны и начинайте прорисовывать их зигзагообразным движением. Таким образом тушь на корнях будет держать форму ресниц, а концы будут выглядеть аккуратно.
- Суперобьем или так называемый эффект нарощенных ресниц поможет создать праймер для туши. Его функцией является добавление толщины каждой ресницы, чтобы они были густыми. Если у вас нет такого специального продукта, то можно воспользоваться лайфхаком: аккуратно нанесите на ресницы прозрачную пудру, а затем тщательно прорисуйте их тушью.
Как правильно красить ресницы / Фото Pexels
- Создать более выразительный взгляд можно, если накрасить ресницы несколькими слоями туши. Наносить тушь следует так, чтобы она не успевала высохнуть, потому что тогда на ресницах образуются маленькие комочки.
- Всегда убирайте остатки туши с век. Если во время окрашивания вы случайно испачкали кожу тушью, то есть 2 метода, как можно ее удалить: когда на веках нет теней, то вытрите тушь ватной палочкой, используя средство для демакияжа без содержания масел, или подождите, пока тушь полностью высохнет на веке, а затем чистой щеточкой осторожно уберите лишние остатки продукта.
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