Пандемия повлияла даже на бьюти-тенденции. Когда защитные маски стали неотъемлемой частью ежедневного образа, индустрия красоты также изменилась. Женщинам теперь не так удобно наносить помаду, которая потом остается на маске. Поэтому главный тренд 2020 это яркий и выразительный макияж глаз.