Яркий макияж глаз – тренд года: 5 модных идей
Пандемия повлияла даже на бьюти-тенденции. Когда защитные маски стали неотъемлемой частью ежедневного образа, индустрия красоты также изменилась. Женщинам теперь не так удобно наносить помаду, которая потом остается на маске. Поэтому главный тренд 2020 это яркий и выразительный макияж глаз.
Сейчас выразительный и оригинальный макияж глаз актуален как никогда. Harper's Bazaar подготовил интересные идеи для яркого мейкапа глаз.
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Модный макияж глаз 2020
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