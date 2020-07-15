Жасмин Тукс является одной из ангелов Victoria's Secret. Модель также ведет активную жизнь в соцсетях. Недавно в инстаграме она поделилась соблазнительной идеей летнего макияжа для темной кожи.

Жасмин является моделью афроамериканского происхождения. Поэтому темный оттенок кожи, карие глаза и каштановые волосы девушка считает своей особенностью и гордится такими деталями своей внешности. На своей странице в инстаграме знаменитость опубликовала селфи, на котором ее лицо украшает самодельный мейк-ап.

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У Жасмин более 4 миллионов подписчиков в своем инстаграм-аккаунте. Также можель нерегулярно публикует видео на своем ютуб-канале, где она делится тем, как проходят будни у работников фэшн-индустрии, рассказывает о своих покупках, снимает свой процесс создания макияжа и тренировки в зале или дома. Вероятно, что скоро Жасмин Тукс захочет сделать видео-урок, как воспроизвести этот вариант макияжа. Ведь, когда она опубликовала фотографию, то спросила у своей аудитории, стоит ли ей показывать на ютубе, как создать такой образ.

Ангел Victoria's Secret акцентировала внимание на макияже губ. Она сделала красивое омбре: по краям использовала темную вишневую помаду, а посередине нанесла на губы яркую красную помаду.

Также модель не экономила, используя хайлайтер и бронзер. Она четко подчеркнула скулы и добавила блеска на "яблочки" щек и кончик носа. Карий цвет своих глаз и выразительный взгляд Жасмин подчеркнула с помощью черной подводки водной линии глаз, черной тушью для ресниц и хорошо растушеванными коричневыми тенями на веках. Особенности образа добавил эффект пудовых бровей.

Такой макияж будет эффектно смотреться на лице обладательниц темных оттенков кожи или загорелой летом коже. Не забудьте дополнить look элегантной прической и любимым нарядом.