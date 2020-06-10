Внезапным переходом из брюнетки в блондинку уже никого не удивишь. Даже волосы цвета морской волны сегодня не привлекают такого внимания окружающих, как раньше. Но стилист причесок из Флориды Алехандро Лопес выделяется среди коллег благодаря созданию эпатажного плетения на длинных волосах своих клиентов.

Работы Алехандро Лопеса удивляют не только оригинальностью плетения волос, но и их цветом. Стилист использует шампуни и кондиционеры производства экодружественного бренда Celeb Luxury. 24 канал делится лучшими прическами Алехандро, снимки которых он выкладывает на своей странице в инстаграме.

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В своих соцсетях стилист-парикмахер публикует видео и фотографии с воспроизведением процесса работы. Есть рубрики: балаяж, косы, модные цвета, стрижки, "до" и "после ". За творческой жизнью Алехандро наблюдает почти 40 тысяч подписчиков, а в комментариях под каждой публикацией заметна незаурядная активность, по которой можно понять, что люди одобряют эксперименты стилиста с волосами своих клиентов.

Алехандро Лопес не только работает с чужими волосами, но и сам является обладателем длинной и густой ярко-красной шевелюры. Можно также предположить, что он является поистине пылким поклонником красных оттенков волос. Потому что именно шампуни и кондиционеры такого оттенка чаще всего использует для окрашивания волос своих клиентов и делится результатами в инстаграме. Также Алехандро еще отдает предпочтение синим и фиолетовым оттенкам. Независимо от цвета каждая прическа мастера – отдельное произведение искусства. Он делает перекрестное плетение, формирует косы различной техники и фактуры в единый целостный образ, вплетает в волосы ленты, стразы и другие аксессуары.

Стоит отметить, что Алехандро Лопес участвовал в масштабном конкурсе One Shot – соревновании за награду за лучшие прически. Стилист вошел в финал, а победителей объявят 23 августа 2020 года. У Лопеса есть все шансы на победу. Суть конкурса в том, что участники делятся на своих страницах в инстаграме фотоснимками оригинальных причесок, добавляя текст и логотип One Shot на фото.