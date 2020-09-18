Они знают не только про кожу: как японки ухаживают за волосами
Восточные красавицы знают не только, как сохранить идеальную кожу, но и о тайнах безупречного состояния волос. Для ухода за шевелюрой японки используют, кроме специальных продуктов, эффективные лайфхак. Если вы хотите иметь блестящие и гладкие локоны, то стоит узнать о японских бьюти-секретах.
Некоторые шаги японок в уходе за собой могут быть непонятными для славянских женщин, но результат таких бьюти-процедур доказывает их пользу. Harper's Bazaar рассказал, что делают женщины из Японии, чтобы иметь безупречные волосы.
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Как японки ухаживают за волосами
- Они употребляют много рыбы и других морепродуктов. Ведь они содержат много белка, который служит основой для роста здоровых волос. А также полезны кислоты морепродуктов, которые стимулируют рост ваших локонов и нормализуют липидный слой.
- В их рационе много фруктов, овощей, соя и зеленый чай. Благодаря этим продуктам волос получает должное питания. Витамины, которыми богаты перечисленные ингредиенты, укрепляют волосяную структуру и обеспечивают вашей шевелюре здоровый блеск.
- Японки пользуются биодобавками. В Японии пользуется популярностью питьевой коллаген и биостимуляторы – они помогают сохранять волосы в хорошем состоянии. В частности, смелые женщины решаются на инъекции в кожу головы для стимуляции роста волос и их укрепления.
- Тщательный уход. Японки пользуются безсульфатными шампунями с натуральным составом. Также их косметика для ухода должна содержать сквалановое или аргановое масла, которые защищают волосы от повреждения экстремальными температурами, сухости и ломкости.
- Восточные красавицы расчесывают волосы массажной резиновой щеткой. Она очищает кожу головы и стимулирует кровообращение.
- Присутствие народных рецептов. Для ухода за волосами японки готовят настой из гибискуса, зеленого чая и яблочного уксуса. Они ополаскивают им шевелюру после мытья. Смесь из следующих ингредиентов помогает сбалансировать жирность волос и борется с ломкостью волос.
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