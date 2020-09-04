Желанное сияние: какие изменения в уходе за кожей нужно сделать для такого эффекта
Женщины, которые следят за последними трендами в бьюти-сфере, стремятся достичь эффекта естественного сияния на коже. Ведь именно оно уже несколько сезонов остается актуальным. Главной тайной такого эффекта является здоровая кожа. Чтобы ее иметь, нужно кое-что изменить в своей рутине ухода за кожей.
На здоровье кожи влияет много факторов. Среди них особенности вашей бьюти-рутины. Elle поделился действенными советами, которые помогут достичь эффекта сияния на коже.
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Как сделать кожу сияющей
- Измените кремы на гели с легкой текстурой. Для чувствительной и жирной кожи в T-зоне нельзя использовать "тяжелые" кремы, потому что они провоцируют прорывы и сухость. Поэтому выбирайте гелевые средства для увлажнения на безмаслянной основе.
- Регулярно наносите защитное SPF-средство. Таким образом вы сможете защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей и сохранить ее сияющий вид. Врач-эстетик Пэрис Ачария объясняет: "Когда клетки подвергаются воздействию УФ-лучей, коллаген дегенерирует. Это вызывает мелкие морщины и потерю упругости кожи. Это не только ускорит процесс старения, но и ваша кожа будет более восприимчивой к появлению пигментных пятен, что приведет к ее неравномерному оттенку".
- Делайте массаж лица. Когда вы будете стимулировать кровообращение с помощью правильного массажа, то кожа будет иметь яркий и сияющий цвет. Массаж помогает выводить токсины и открывать доступ кислорода к коже, активизируя выработку коллагена, который способствует молодому и сияющему виду лица.
- Начинайте день с витамина C. Ингредиент, который является главным стимулятором появления сияния на коже. Он способствует выработке коллагена и осветляет кожу. Доктор Ачария говорит: "Витамин C также защищает кожный покров от повреждения факторами окружающей среды, освещает пигментацию, вызванную солнечными лучами или образованием рубцов".
- Потребляйте больше омега-3. Тайна замечательного цвета кожи может быть в вашем рационе. Потребляя омега-3 жирные кислоты, вам будет легче достичь эффекта желаемого сияния на лице. "Омега-3 жирные кислоты отвечают за поддержку здоровых мембран вокруг клеток кожи", – говорит доктор Пэрис Ачария. "Если у нас их не хватает, способность кожи поглощать и удерживать влагу уменьшается, вызывая обезвоженную или сухую кожу, которая со временем начинает шелушиться".
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