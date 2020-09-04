Женщины, которые следят за последними трендами в бьюти-сфере, стремятся достичь эффекта естественного сияния на коже. Ведь именно оно уже несколько сезонов остается актуальным. Главной тайной такого эффекта является здоровая кожа. Чтобы ее иметь, нужно кое-что изменить в своей рутине ухода за кожей.