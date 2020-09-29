С помощью модной челки можно освежить свой образ. Челка удачно подойдет любой длине волос. Поскольку осенью 2020 тренд на натуральность во всем, то вам не понадобится много времени, чтобы делать укладку. Ведь ваша текстура волос может стать индивидуальной особенностью. Например, кудрявая челка больше не проблема, а модное преимущество.

С челками можно экспериментировать. Однако стоит узнать, какие стили будут в тренде осенью 2020. Harper's Bazaar собрал стильные идеи, которые помогут вам определиться, какую именно вы хотите сделать челку от "школьного" варианта до объемной челки.

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Модные челки для осени 2020

"Школьная" челка в детском стиле, которая подходит всем

Универсальный вариант для любой текстуры волос: густая челка

Требует времени на укладку, но выглядит стильно: бунтарская "рваная и косая" челка

Дерзко и модно: ультракороткая челка с небрежным краем