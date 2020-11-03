Распространенной проблемой осенью являются сухие и шелушащиеся губы вследствие неблагоприятных погодных условий. Чтобы избавиться от этой проблемы, стоит правильно за ними ухаживать. Начните со скрабирования, а точнее: с приготовления скраба с кокосовым маслом в домашних условиях.

Скраб с кокосовым маслом – действенное бьюти-средство, которое помогает уменьшить сухость и шелушение губ. Процедура скрабирования длится всего 5 минут. Когда нет времени или возможности посетить спа или приобрести готовый скраб, его можно приготовить самостоятельно дома по рецепту, которым поделился Elle.

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Польза скраба для губ на основе кокосового масла и меда

Скрабирование – это отличное решение, чтобы избавиться от ороговевших клеток кожи, смягчить и увлажнить ее. Действенный скраб можно приготовить дома самостоятельно из натуральных ингредиентов. Сухие и шелушащиеся губы быстро реанимирующее бьюти-средство, которое поможет восстановить нежную структуру кожи губ, избавиться от трещинок и увлажнить.

Кокосовое масло содержит в своем составе много антиоксидантов и жирных кислот, которые питают кожу. А сахар обладает функцией натурального скраба, который удаляет отмершие частички кожи и сухой верхний слой. Со своей стороны мед помогает получить коже природные целебные компоненты. Если использовать продукты с содержанием меда регулярно, то он результативно будет питать кожу, омолаживать и создавать защитный барьер на поверхности губ.

Польза кокосового скраба для губ / Фото Unsplash

Рецепт скраба для губ

Что вам понадобится?

1 чайная ложка кокосового масла;

1 чайная ложка натурального меда;

2 чайные ложки сахара (можно использовать обычный белый или коричневый).

Сначала смешайте кокосовое масло с медом. Затем в емкость добавьте сахар и тщательно перемешайте ингредиенты. Смесь нужно аккуратно наносить на губы круговыми движениями, которые необходимо повторять в течение 2-3 минут, затем смойте остатки теплой водой. После процедуры хорошо увлажните губы.

Как приготовить кокосовый скраб для губ / Фото Unsplash

Важный совет: осенью все факторы способствуют ухудшению состояния губ, поэтому избавьтесь от вредной привычки облизывать их на холодном воздухе или покусывать, а также не выходите из дома без бальзама на губах. Он поможет защитить губы от сухости и раздражения.