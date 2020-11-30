Высыпания на лице могут появляться в самый неожиданный момент. Поэтому стоит узнать, с помощью каких действенных методов можно убрать прыщ безопасно и быстро в домашних условиях.

Иногда наиболее эффективные бьюти-лайфхаки можно повторить самостоятельно дома. Однако не стоит прибегать к нетрадиционным методам борьбы против хронического акне. tochka.net рассказали, как можно избавиться от незначительных высыпаний на коже.

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Как избавиться от прыща

Эфирное масло чайного дерева

Продукт обладает антисептическими свойствами и прекрасно борется с бактериями. Важно знать, что масло чайного дерева нельзя использовать в чистом виде. Для приготовления эффективного средства смешайте 2 – 3 капли масла чайного дерева с 1 чайной ложкой геля алоэ. Затем нанесите комбинацию ингредиентов на соответствующий участок кожи, оставьте, пока она не впитается, а затем удалите остатки теплой водой, протонизируйте и увлажните кожу с помощью специальных средств.

Если вы хотите быстро избавиться от прыща на лице, то протестируйте полученную смесь сначала на коже рук.

Сандалова паста

Такая паста против прыщей поможет избавиться не только от них, но и от рубцов, которым свойственно оставаться после высыпания. Перед нанесением тоже протестируйте возможное действие средства.

Для приготовления смеси на ночь замочите в воде 1 – 2 чайные ложки сандалового порошка в пропорции 1:1. Когда продукт настоится, покройте им проблемные участки кожи. Когда паста подсохнет, умойте лицо теплой водой.

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