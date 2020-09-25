Процедуры по отбеливанию кожи пользуются спросом в начале осени. Ведь после лета люди больше всего страдают появлением пигментных пятен, что появляются вследствие ультрафиолета, который стимулирует в коже продуцирование клеток меланоцитов, вырабатывающих пигмент меланин. Существует несколько действенных методов для устранения пигментных пятен с кожи.

Дерматолог, профессор, эксперт Минздрава по специальности "Дерматология", Татьяна Святенко рассказала для ТСН, как осветлить потемневшие участки кожи и избавиться от пигментных пятен.

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Методы отбеливания кожи

Кремы с гидрохиноном

Первым делом стоит знать, что даже, если вам удастся избавиться от пигментных пятен полностью, то они могут появиться через некоторое время снова. Ведь потемнение отдельных участков на коже связано с гормональными колебаниями.

Средства для отбеливания кожи должны содержать в своем составе гидрохинон. Главным его свойством является продуцирование меланина в коже. Однако пользоваться кремом с содержанием гидрохинона без рекомендаций врача нельзя. Потому что средство может иметь некоторые нежелательные побочные эффекты: чрезмерное осветление кожи или еще большее потемнение.

В частности, эффективными ингредиентами в средствах для борьбы с пигментными пятнами являются ретинол, азелаиновая, коевая и аскорбиновая кислоты. Дерматологи предполагают, что вскоре основой препаратов против пигментации будет транексамовая кислота. Согласно результатам исследований, вещество обладает сильным отбеливающим действием.



Почему появляются пигментные пятна / Фото Pexels

Химический пилинг

Метод является одним из самых эффективных, но требует, чтобы его проводил квалифицированный специалист. Во время процедуры устраняются поверхностные клетки кожи, которые имеют темный пигмент, поэтому после этого кожа становится светлее. Подходите ответственно к выбору специалиста, чтобы избежать возможного усиления пигментации или рубцевания кожи.

Фракционная мезотерапия, или микронидлинг

Процедура стала особенно популярной в последнее время. Она состоит из многоразовых проколов кожи тонкими иглами. Они проникают вглубь дермы и оставляют там осветительные продукты. Минус процедуры в том, что она болезненна и может вызвать аллергическую реакцию, а ее преимущество в эффективности.

Лазер

Чтобы убрать пигментацию с кожи, используют лазеры разных типов, в зависимости от уровня потемнения кожи. Лазеры обладают разными функциями: одни припирают внешний слой пигментированной кожи, другие нейтрализуют меланоциты. Задачей дерматолога является подобрать тот тип лазеротерапии, который будет эффективным именно для вас. Чтобы увидеть результат от процедуры, понадобится время. Однако таким методом возможно избавиться от пигментации навсегда.



Как избавиться от пигментных пятен на коже / Фото Unsplash

Кремы-камуфляжи для кожи

Проблему всегда легче предотвратить, чем потом ее решать. Тем не менее, если у вас уже появились пигментные пятна на коже, но вы не хотите их удалять искусственными путями, то попробуйте скрыть недостаток с помощью специального крема-камуфляжа, который замаскирует их. Обычно такие средства обеспечивают эффект на 24 часа, и являются водостойкими.

Защита от солнца

Вероятно, что пигментация возникла у вас после лета, а осенью и зимой темным пятнам свойственно светлеть естественным образом. Поэтому следующим летом вам стоит придерживаться стандартных правил защиты от солнца: носите головной убор, солнцезащитные очки, ежедневно пользуйтесь кремом с SPF выше 30 и старайтесь избегать прямого попадания ультрафиолетовых лучей на вашу кожу.