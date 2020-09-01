С лишним весом трудно бороться. Иногда даже регулярные занятия спортом не помогают. Дело в том, что, кроме физических нагрузок, для похудения также необходимо придерживаться определенных советов. Некоторые из них могут показаться вам совсем неочевидными.

Чтобы получить желаемый результат от занятий спортом и правильного питания, следует принять во внимание важные правила, о которых рассказал Elle. Также добавим, что лишние килограммы имеют склонность быстро возвращаться, когда вы от них избавились, поэтому придерживаться здорового образа жизни нужно постоянно.

Вам будет интересно: Тренировка для начинающих: идеальный комплекс упражнений от Синди Кроуфорд

Как худеть эффективно: полезные советы

Пересмотрите рацион питания. Лишних калорий легче избежать, чем потом от них избавиться. Исключите из своего меню вредные продукты. Важно, чтобы за день вы сжигали больше калорий, чем потребляли.

Лишних калорий легче избежать, чем потом от них избавиться. Исключите из своего меню вредные продукты. Важно, чтобы за день вы сжигали больше калорий, чем потребляли. Потеря веса на 80% зависит от диеты и лишь на 20% от физической активности. Силовые нагрузки и кардиотренировки активизируют метаболизм, сжигают калории и способствуют улучшению общего состояния вашего здоровья, но не являются чудодейственным методом похудения. Например, если вы пробежите 2 километра, то сожжете ориентировочно 200 калорий. Но это количество меньше, чем в одном куске торта, который вы можете съесть после. Поэтому не пренебрегайте диетой.

Не заставляйте себя, а убеждайте. Если вы радикально будете запрещать себе есть определенные продукты, то соблазн нарушить собственное правило будет еще больше. Поэтому просто разговаривайте с собой и старайтесь понять, почему отдельная еда принесет вред вашему организму и стоит ли ее употреблять. Таким образом вы спровоцируете у себя желание развивать здоровые привычки.

Если вы радикально будете запрещать себе есть определенные продукты, то соблазн нарушить собственное правило будет еще больше. Поэтому просто разговаривайте с собой и старайтесь понять, почему отдельная еда принесет вред вашему организму и стоит ли ее употреблять. Таким образом вы спровоцируете у себя желание развивать здоровые привычки. Пищевые привычки мешают похудеть. Если вы привыкли ограничивать себя от калорийной пищи в течение дня, но позволяете компенсировать все упущенное за день ужином из различных блюд, или обожаете тешить себя десертами после плохого дня, то следует избавляться от таких вредных привычек. Они обесценят все ваши усилия похудеть.