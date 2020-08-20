Появление черных точек на лице является не только подростковой проблемой. Они также появляются в зрелом возрасте. Эти недостатки не исчезнут с кожи естественным путем. Поэтому стоит попробовать несколько действенных методов, которые помогут вам избавиться от них, и сделать лицо снова чистым и сияющим.

Черные точки обычно появляются на жирной коже. Ведь слишком активная выработка кожного сала закупоривает поры и скапливается под кожей в виде белой массы, а снаружи кажется темными точками. Обладательницы сухого типа кожи также могут страдать от угрей, поскольку именно на лице остается вся грязь из окружающей среды, пишет Cosmopolitan. Узнайте: Как ухаживать за кожей лица осенью и что изменить в своей привычной бьюти-рутине Как избавиться от черных точек на носу Приготовьте маску из яичного белка. Вам понадобится предварительно хорошо очистить и распарить кожу. Затем взбейте белок до образования пенки и нанесите его на необходимые участки лица, покройте их бумажными салфетками и поверх них используйте еще раз белок. Подождите 20-30 минут до полного высыхания маски. Следующий шаг: резким движением руки оторвите салфетки от лица.

Вам понадобится предварительно хорошо очистить и распарить кожу. Затем взбейте белок до образования пенки и нанесите его на необходимые участки лица, покройте их бумажными салфетками и поверх них используйте еще раз белок. Подождите 20-30 минут до полного высыхания маски. Следующий шаг: резким движением руки оторвите салфетки от лица. Действенной против черных точек является смесь из сока или молока и желатина. Подогрейте 100 миллилитров сока или молока и добавьте в емкость с жидкостью 2 ложки желатина. Через полчаса компоненты необходимо разогреть на водяной бане. Перемешивайте их до полного растворения. Дайте смеси остыть. На очищенные проблемные участки кожи наносите маску толстым слоем. Для удобства воспользуйтесь ватным диском. Подождите 30 минут и снимайте пленку, которая образуется, начиная от краев лица. После процедуры умойтесь и успокойте кожу кремом.

Советы для борьбы против черных точек / Фото Pexels Белая глина – эффективный метод в борьбе против черных точек. Ее можно приобрести в аптеке. Порошкообразный ингредиент нужно смешать с водой, чтобы получить консистенцию густой массы. Нанесите смесь на лицо, избегая области вокруг глаз и губ. Смывайте глину через 15 минут.

– эффективный метод в борьбе против черных точек. Ее можно приобрести в аптеке. Порошкообразный ингредиент нужно смешать с водой, чтобы получить консистенцию густой массы. Нанесите смесь на лицо, избегая области вокруг глаз и губ. Смывайте глину через 15 минут. Одним из самых простых и эффективных способов избавиться от черных точек является использование кефира . Его следует распределить по лицу и оставить на 20 минут. Благодаря кислотам, которые содержатся в молочном продукте, он обладает свойством растворять кожное сало и нейтрализовать вышеупомянутые недостатки на коже.

. Его следует распределить по лицу и оставить на 20 минут. Благодаря кислотам, которые содержатся в молочном продукте, он обладает свойством растворять кожное сало и нейтрализовать вышеупомянутые недостатки на коже. Полезным средством для ухода является домашний скраб. Он не только поможет избавиться от черных точек, но и удалит ороговевшие частицы кожи. 2-3 ложки риса промойте и залейте кипяченой водой. Оставьте рис в емкости на ночь. Утром слейте воду и разомните ингредиент до образования кашеобразной консистенции. И скрабируйте кожу, как обычно. Похожее средство можно приготовить из сахара, измельченных косточек абрикосов, меда и оливкового масла.

Домашние маски против черных точек на носу / Фото Pexels Также можно воспользоваться специальными патчами против черных точек. Патчи удобны в использовании. Используя их, следует соблюдать инструкцию, указанную на упаковке.

против черных точек. Патчи удобны в использовании. Используя их, следует соблюдать инструкцию, указанную на упаковке. Если черные точки на вашем лице имеют хронический характер, то стоит обратиться за советом к косметологу. Профессионал назначит вам курс лечения и похожая проблема больше не будет вас беспокоить.