Когда вы прищуриваетесь или смеетесь, вокруг внешних уголков глаз появляются так называемые гусиные лапки. Что такое это такое и как отсрочить их появление — читайте в нашем материале.

Гусиные лапки – это тонкие морщинки, которые образуются с возрастом вокруг уголков глаз. О том, что с ними можно делать, рассказала специалист по анестезиологии и интенсивной терапии Клепчукова Анна, пишет Flo.

Читайте также Как эффективно и быстро убрать покраснения с лица: полезные советы

Почему появляются гусиные лапки

Воздействие солнца, возрастные изменения и ряд других факторов способствуют развитию гусиных лапок.

Из-за того, что кожа подвергается воздействию элементов окружающей среды гормональных изменений в течение вашей жизни, она теряет эластичность и вырабатывает меньше коллагена.



Гусиные лапки появляются с возрастом / Фото pexels

Эффективное лечение гусиных лапок

Специальные кремы и маски для глаз, обогащенные витаминами

Кожа вокруг глаз очень нежная, потому что она примерно на 40 процентов тоньше, чем остальная кожа лица. Поэтому важно быть осторожными, когда дело касается преждевременного старения и устранения тонких морщинок.

Делайте массаж лица регулярно

Массаж снимает стресс, увеличивает приток крови и улучшает тонус кожи. Используйте только качественные масла, сыворотки или крем.

Легко надавливайте, двигаясь вверх и наружу от центра лица. Обязательно пейте воду после массажа, чтобы восстановить баланс.

Попробуйте химический пилинг

Пилинги используются для химического удаления внешнего слоя тусклой кожи. Специалисты рекомендуют мягкий химический пилинг, особенно вокруг глаз.

Массируйте лицо / Фото pexels

Выбирайте дермальные наполнители

Инъекционные дермальные наполнители делают кожу гладкой. Проведите небольшое предварительное исследование ассортимента наполнителей на рынке.

Выбирая именно эту технику ухода за кожей для борьбы с гусиными лапками помните, что результаты процедуры временные. По мере того как ваша кожа продолжает стареть, морщины вокруг глаз постепенно появляются снова.

Рекомендуем обратиться к косметологу перед тем, как делать любые процедуры.

Как можно отсрочить появление гусиных лапок

Нет надежного способа, чтобы предотвратить образование гусиных лапок вокруг глаз, но есть определенные советы, которые помогут отложить неизбежное.