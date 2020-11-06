34-летняя модель Ирина Шейк неоднократно очаровывала зрителей своей красотой на подиуме во время модных показов Victoria's Secret. Теперь Ирина снова сотрудничает с Victoria's Secret, но на этот раз стала лицом ароматов бренда. В сети уже появились первые фото из рекламной кампании обновленных духов.

Victoria's Secret – бельевой гигант, который также развивается и в индустрии парфюмерии, пишет Vogue. Топ-модель Ирина Шейк представляет обновленный аромат бренда.

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Ирина Шейк и ароматы Victoria's Secret

Новый аромат в линейке духов Victoria's Secret называется Bombshell Gold. Над съемкой рекламной кампании для него работала Зои Гроссман. Фотограф сразу решила делать акцент на искренней улыбке Ирины Шейк и настоящих эмоциях. Такой замысел должен передать каждой женщине настроение, которое она получит, пользуясь этими духами.

Линейку ароматов презентовали именно перед началом сезона праздников в мире. Ведь их запах является символическим: сочетание ноток пиона, засахаренной древесины и замороженного личи. В результате – теплый цветочный аромат. Дизайн флакона выполнен с использованием мерцающих золотых полос в комбинации с белой лентой. Количество флаконов аромата лимитировано.

Bombshell Gold является версией оригинального аромата 2010 года. Представители бренда называют запах этих духов "пьянящим и праздничным, что окутывает теплом и дарит радость". Аромат создали в двух форматах: как концентрация Eau de Parfum и аэрозольная дымка для тела.