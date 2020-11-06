Что является ключом к здоровым волосам: ежедневные привычки, которые стоит упомянуть
Правильный уход – это залог здоровых волос. Поэтому в свою ежедневную рутину стоит включить полезные привычки, соблюдение которых поможет вашим волосам быть здоровыми и иметь идеальный вид. Ведь, что может придавать женщине больше уверенности, чем роскошная шевелюра?
Волосы регулярно повреждают разнообразные факторы: погодные условия, использование термоприборов, продуктов для фиксации локонов и другие. Tochka.net рассказали, какие привычки будут способствовать сохранению хорошего состояния ваших волос.
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Привычки для здоровых волос
- Не пренебрегайте кондиционером. Используйте кондиционер или бальзам для волос, чтобы чешуйки волосяной кутикулы смогли закрыться. Таким образом волос не будет таким подверженным к повреждению внешними факторами. Специалисты отмечают, что можно пользоваться как смываемыми, так и несмываемыми бальзамами или кондиционерами. Делайте это после нанесения маски.
- Устраивайте волосам отдых. Должный тайм-аут нужен как коже от декоративной косметики, так и волосам от термоприборов и стайлинга. При необходимости, если у вас непослушные волосы, то в эти дни для полноценной укладки используйте продукты, которые не будут создавать эффект "тяжести" на волосах.
Как должны выглядеть здоровые волосы / Фото Pixabay
- Не игнорируйте кожу головы. Зуд и перхоть могут быть признаками отсутствия ухода за кожей головы. Рекомендуем в таком случае обратиться к трихологу. Чтобы предотвратить появление подобной проблемы, регулярно скрабируйте и увлажняйте кожу головы.
- Всегда наносите термозащиту. Чтобы не повреждать структуру волос, нужно либо отказаться от использования термоприборов для создания красивой укладки, либо всегда пользоваться термозащитой.
- Меньше касайтесь волос. Любой контакт с шевелюрой давит на стержень волоса и натягивает фолликулы. Из-за этого впоследствии волосы травмируются, а через несколько лет могут даже появиться залысины.
Выбирайте продукты для ухода за волосы такие, чтобы они идеально подходили именно вашему типу локонов. К ежедневной бьюти-рутине добавьте привычки, которые помогут сохранять волосы здоровыми, и тогда сможете наслаждаться роскошным состоянием своей шевелюры.
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