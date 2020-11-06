Правильный уход – это залог здоровых волос. Поэтому в свою ежедневную рутину стоит включить полезные привычки, соблюдение которых поможет вашим волосам быть здоровыми и иметь идеальный вид. Ведь, что может придавать женщине больше уверенности, чем роскошная шевелюра?

Волосы регулярно повреждают разнообразные факторы: погодные условия, использование термоприборов, продуктов для фиксации локонов и другие. Tochka.net рассказали, какие привычки будут способствовать сохранению хорошего состояния ваших волос. Полезно знать: Какую стрижку сделать для круглого лица: 5 удачных вариантов Привычки для здоровых волос Не пренебрегайте кондиционером. Используйте кондиционер или бальзам для волос, чтобы чешуйки волосяной кутикулы смогли закрыться. Таким образом волос не будет таким подверженным к повреждению внешними факторами. Специалисты отмечают, что можно пользоваться как смываемыми, так и несмываемыми бальзамами или кондиционерами. Делайте это после нанесения маски.

Используйте кондиционер или бальзам для волос, чтобы чешуйки волосяной кутикулы смогли закрыться. Таким образом волос не будет таким подверженным к повреждению внешними факторами. Специалисты отмечают, что можно пользоваться как смываемыми, так и несмываемыми бальзамами или кондиционерами. Делайте это после нанесения маски. Устраивайте волосам отдых. Должный тайм-аут нужен как коже от декоративной косметики, так и волосам от термоприборов и стайлинга. При необходимости, если у вас непослушные волосы, то в эти дни для полноценной укладки используйте продукты, которые не будут создавать эффект "тяжести" на волосах.

Как должны выглядеть здоровые волосы / Фото Pixabay Не игнорируйте кожу головы. Зуд и перхоть могут быть признаками отсутствия ухода за кожей головы. Рекомендуем в таком случае обратиться к трихологу. Чтобы предотвратить появление подобной проблемы, регулярно скрабируйте и увлажняйте кожу головы.

Зуд и перхоть могут быть признаками отсутствия ухода за кожей головы. Рекомендуем в таком случае обратиться к трихологу. Чтобы предотвратить появление подобной проблемы, регулярно скрабируйте и увлажняйте кожу головы. Всегда наносите термозащиту. Чтобы не повреждать структуру волос, нужно либо отказаться от использования термоприборов для создания красивой укладки, либо всегда пользоваться термозащитой.

Чтобы не повреждать структуру волос, нужно либо отказаться от использования термоприборов для создания красивой укладки, либо всегда пользоваться термозащитой. Меньше касайтесь волос. Любой контакт с шевелюрой давит на стержень волоса и натягивает фолликулы. Из-за этого впоследствии волосы травмируются, а через несколько лет могут даже появиться залысины. Выбирайте продукты для ухода за волосы такие, чтобы они идеально подходили именно вашему типу локонов. К ежедневной бьюти-рутине добавьте привычки, которые помогут сохранять волосы здоровыми, и тогда сможете наслаждаться роскошным состоянием своей шевелюры.