Известная австралийская модель, ранее известная как "Ангел" Victoria's Secret, а сегодня основательница бренда органической косметики KORA Organics, Миранда Керр также является обладательницей идеальных стройных ног. Недавно она рассказала, как даже в 37 лет ей удается сохранять такое состояние кожи и мышц на ногах.

Миранда Керр на своей инстаграм странице, где у нее более 12 миллионов подписчиков, ведет рубрику "welness wednesday", в которой знакомит своих подписчиков с известными фитнес-экспертами, а также делится собственными тайнами красоты и стройности фигуры. Недавно супермодель рассказала, что помогает ей иметь красивые и стройные ноги, сообщает Elle.

Вам будет интересно: Как медленная углеводная диета поможет похудеть перед Новым годом: полезные советы

Как сделать ноги привлекательными и стройными

Прежде всего Миранда Керр подчеркнула важность правильного питания и регулярных занятий спортом для тех, кто хочет иметь красивые ноги. Также можно прибегать к косметологическим процедурам, доверившись рукам специалиста. Но у супермодели есть другой способ, как улучшить состояние ног в домашних условиях.

Самостоятельно поддерживать красоту и здоровье ног можно. Для этого знаменитость ежедневно проводит сухой массаж ног специальной щеткой. Миранда Керр говорит: "Один из моих главных секретов красоты – сухой массаж щеткой. Я делаю его каждое утро перед тем, как пойти в душ. Это бьюти-прием улучшает микроциркуляцию, убирает ороговевший слой кожи". По словам модели, если сделать массаж ног частью своей ежедневной бьюти-рутины, то можно заметно подтянуть кожу и добавить ногам ухоженный вид.