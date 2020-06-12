Все привыкли, что диеты влияют только на нашу фигуру. Однако сбалансированное и правильное питание, а также употребление большого количества отдельных продуктов способствуют улучшению состояния кожи и волос. То, что мы видим снаружи, является лишь результатом заботы о своей красоте изнутри.

Гиалуроновая кислота стимулирует выработку коллагена и эластина, которые помогают коже выглядеть упругой, гладкой и эластичной, а также разглаживают морщины. Эти вещества имеют свойство вырабатываться нашим организмом. Harper's Bazaar рассказал, какие продукты нужно есть, чтобы получать больше гиалуроновой кислоты.

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Когда есть нехватка коллагена и эластина в организме, то это сразу заметно на коже и волосах, которые тускнеют, становятся сухими и теряют естественный блеск. Чтобы этого избежать, стоит получать достаточное количество гиалуровоной кислоты. Обычно она содержится в различных увлажняющих и антивозрастных косметических средствах. Но существует и много продуктов питания с ее содержанием, из которых и состоит гиалуроновая диета.

Что нужно есть на гиалуроновой диете

Черный шоколад. Его стоит употреблять периодически и небольшими кусочками. Если есть много черного шоколада, то можно получить обратный эффект.

Его стоит употреблять периодически и небольшими кусочками. Если есть много черного шоколада, то можно получить обратный эффект. Красное вино. Если другие диеты абсолютно исключают употребление алкоголя, то в этом случае бокал красного сухого за ужином только на пользу. Хоть вино и не содержит гиалуроновой кислоты, но оно богато на фитоэстрогены, которые стимулируют ее выработку.



Небольшое количество вина полезно для вашей кожи / Фото Unsplash

Красное мясо. Его рекомендуется употреблять в первой половине дня и сочетать с зелеными овощами.

Его рекомендуется употреблять в первой половине дня и сочетать с зелеными овощами. Миндаль и кешью. Орехи богаты не только необходимой нам кислотой, но и содержат белок, клетчатку, полезные жиры и витамин E. Эти продукты могут служить перекусом в течение дня.

Орехи богаты не только необходимой нам кислотой, но и содержат белок, клетчатку, полезные жиры и витамин E. Эти продукты могут служить перекусом в течение дня. Цитрусовые. В апельсинах, грейпфрутах, лимонах, мандаринах и лайме есть бесценная клетчатка, витамин C и гиалуроновая кислота. Они способствуют повышению иммунитета и способны предотвратить появление воспалительных процессов.



Цитрусовые и черный шоколад полезны во время гиалуроновой диеты / Фото Unsplash

Картофель. Именно этот продукт, который летом можно найти на каждой грядке, является лучшим источником гиалуроновой кислоты. В частности сладкий картофель. Его также нужно употреблять в первой половине дня.

Важно запомнить: жареный картофель, приготовленный с добавлением большого количества масла, есть нельзя. Потому что он навредит не только вашей фигуре, но и испортит состояние кожи. Поэтому запеченный и вареный картофель – отличная альтернатива.

Кейл или просто кудрявая капуста. В ее составе также имеется гиалуроновая кислота, белок и клетчатка. Из этого ингредиента можно сделать вкусный летний салат, чтобы получить сияющую кожу. Для этого смешайте: кейл, оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.

Наибольшим преимуществом гиалуроновой диеты, помимо ее пользы, является еще то, что она состоит из очень вкусных продуктов.