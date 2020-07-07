Для стройной фигуры не столь важны силовые тренировки. Можно выполнять простые упражнения, но регулярно. Таким образом эффект будет заметнее. Вам понадобится немного времени, сила воли и утренний ритуал фитнес-тренера Меган Руп.

Тренировки, которые Меган Руп выполняет каждое утро после сна, предусматривают не только улучшение вашей формы, но и содействие хорошему настроению на весь день. InStyle пишет, что тренер включает веселую музыку и наслаждается выполнением легких упражнений, потому что представляет, как это полезно повлияет на ее тело.

Вам будет полезно: Домашняя тренировка Аниты Луценко, которая помогает избавиться от усталости и боли в спине

Какие упражнения выполнять, чтобы иметь красивую фигуру

Здесь собрано 6 эффективных и простых упражнений, в которых делается акцент на пресс. ABS – это такая форма фитнеса, на которой специализируется звездная тренер Меган Руп. Тренировка, которую она делает каждое утро базируется на этой технике. Выполнять его можно в любом месте и специальный инвентарь не нужен.

Возьмите коврик для йоги и станьте в позу планки: руки положите на коврик на ширину плеч, центр живота потяните в направлении к позвоночнику, локти пусть будут расслабленными, представьте, что они растут из плеч.

Тянуть колени. Поднимите правое колено и дотянитесь им до правого локтя. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 4-8 раз. С другой ногой и рукой сделайте то же.

Поднимите правое колено и дотянитесь им до правого локтя. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 4-8 раз. С другой ногой и рукой сделайте то же. Стеклоочиститель. Правая нога должна быть прямой, проводите пальцами до правого угла коврика для йоги. Верните ее на место и сделайте 4-8 повторений. На другую ногу тоже.

Правая нога должна быть прямой, проводите пальцами до правого угла коврика для йоги. Верните ее на место и сделайте 4-8 повторений. На другую ногу тоже. Паук. Повторите такое движение, как в стеклоочистителе. Однако на этот раз тяните правое колено в сторону правого бицепса. Повторите упражнение на обе ноги по 4-8 раз.

ABS на спине

Лягте спиной на коврик для йоги так, чтобы нижняя часть спины касалась его.

Каблуки на каблуке. Согните ноги в коленях, а голову зафиксируйте в ладонях, грудь должна тянуться вверх. Коснитесь обеими пятками, соединяя колени, и верните ноги в исходное положение. Выполните 8-12 повторений.

Согните ноги в коленях, а голову зафиксируйте в ладонях, грудь должна тянуться вверх. Коснитесь обеими пятками, соединяя колени, и верните ноги в исходное положение. Выполните 8-12 повторений. Столешница с нажатием на ладонь. Ноги поднимите вверх и согните в коленях, создавая сопротивление, когда нажимаете на них ладонями. Зафиксируйте положение на 15-30 секунд.

Ноги поднимите вверх и согните в коленях, создавая сопротивление, когда нажимаете на них ладонями. Зафиксируйте положение на 15-30 секунд. Алмазные подъемники. Сведите пальцы ног вместе, а колени наоборот разведите по сторонам. Ваши ноги должны образовать фигуру, которая будет напоминать ромб. Руки держите за головой, а ноги поднимайте и опускайте. Повторите упражнение 8-12 раз.

Чтобы тренировка была эффективнее, повторите комплекс упражнений 2-3 раза.