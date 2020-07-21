Обычно ягодицы – это одна из болезненных тем для женщин. Чтобы выглядеть так, как вам хочется, необходимы регулярные тренировки, правильное питание, активный образ жизни. Однако существуют советы и хитрости, которые помогают подчеркнуть достоинства ягодиц и скрыть их недостатки.

За ягодицами также нужен уход, как и за всем телом. Ошибочно считать, что ягодицы будут идеальными лишь благодаря тренировкам. Cosmopolitan делится действенными советами, которые помогут вам иметь красивые ягодицы. Узнайте: Успокаивающий, тонизирующий, освежающий: что такое мист для тела и как его приготовить Как иметь идеальные ягодицы Разглаживайте и подтягивайте. Периодически принимайте контрастный душ, в котором нужно делать акцент на ягодицы и бедра. Перед ним делайте массаж проблемных участков тела с помощью щетки для сухого массажа. Не забывайте 1 раз в неделю проводить скрабирование. Кожа на ягодицах и бедрах также требует отшелушивания ороговевших частиц. Эти шаги необходимо выполнять, чтобы избежать появления целлюлита и рубцов. Секрет идеальных ягодиц / Фото Unsplash Правильно выбирайте нижнее белье. Обладательницам не особо округлых ягодиц рекомендуется носить цветные трусики в форме буквы V, которые визуально будут добавлять объема. Если вы уже успели накачать ягодицы и они у вас округлые, то носите трусики-шорты с завышенной талией, чтобы подчеркнуть превосходство нижней части ягодиц. На ягодицы пышных форм следует надевать мини-трусики танга, чтобы их сузить.

Обладательницам не особо округлых ягодиц рекомендуется носить цветные трусики в форме буквы V, которые визуально будут добавлять объема. Если вы уже успели накачать ягодицы и они у вас округлые, то носите трусики-шорты с завышенной талией, чтобы подчеркнуть превосходство нижней части ягодиц. На ягодицы пышных форм следует надевать мини-трусики танга, чтобы их сузить. Тонируйте кожу. Ягодицы будут выглядеть привлекательнее, если кожа в этой области будет загорелой. Можно также воспользоваться автозагаром. Перед нанесением продукта примите душ, скрабируя кожу на ягодицах. Тщательно вытрите тело и поставьте ногу на возвышение, чтобы кожа натянулась. Нанесите автозагар и дайте ему 2 минуты для высыхания. Повторите манипуляцию с другой ногой, а остатки с тела удалите с помощью ватного диска. Советы для красивых ягодиц / Фото Unsplash Тренируйте мышцы. Это можно делать даже без регулярного посещения тренажерного зала. Если у вас сидячая работа, следует делать небольшие перерывы каждые полчаса и вставать со стула. Когда кровь застаивается, то быстро появляется целлюлит. Когда сидите и работаете, то старайтесь менять позы и не напрягаться. Не забывайте потянуться во время этого кратковременного перерыва: поставьте ноги на ширине плеч, выпрямите спину, руки положите на поясницу, лопатки пусть тянутся друг к другу, а вы прогибайтесь в пояснице назад, а потом вперед.